Horóscopo chinês: confira as previsões para 2018, o ano do Cão

Buda teria convidado todos os animais do reino para um encontro em determinado ano novo chinês, mas somente 12 teriam aparecido. Como agradecimento, ele teria atribuído o nome de cada um aos anos e determinado que as pessoas nascidas naqueles períodos herdariam traços das personalidades desses animais.

Essa é uma das principais versões sobre como nasceu o horóscopo chinês, um dos mais antigos e apreciados do mundo. De acordo com o Mestre I Ming, orientador e assessor da Sociedade Feng Shui no Brasil, o próximo ano se caracteriza pela Terra Yang, que traz firmeza e credibilidade no Feng Shui. Dessa forma, 2018 será o ano do Cão de Terra, que representa fidelidade e constância.

O especialista alerta que 2018 será favorável para as pessoas regidas por Cavalo, Tigre e Coelho, mas será desfavorável para as de Dragão e Galo. Além disso, as cores mais promissoras para o ano são branco, qualquer tom de amarelo e as metálicas. Ele lembra também que o período de regência do ano chinês começa no dia 4 de fevereiro de 2018, às 5h28, e vai até o dia 4 de fevereiro de 2019, às 14h13.

Se você não sabe qual é o animal do seu signo no horóscopo chinês, basta procurar qual deles abrange o período que contém a sua data de nascimento.

Mestre I Ming revela que, para 2018, prevê-se o acontecimento de artilharia e fogo cruzado, intensificação de guerras frias entre países, queda nas vendas e conflito nos relacionamentos. “O bom resultado se alcança por obediência, princípios e fidelidade, mesmo diante de dura oposição. Para alcançar um objetivo, é essencial confiar no que já se tem costume de fazer e agir com ainda mais coragem e rigor”, incentiva.

Além disso, as atividades que terão bons tempos na próxima temporada fazem parte dos seguintes setores: esportes, judiciário, automobilístico, financeiro, mineração, gerenciamento, mecânico, ramos não convencionais, segurança, policiamento, controladoria, joias, pedras preciosas, louças, imobiliário, construção, materiais de construção, ramos de liderança, terras, consultoria e porcelana.

Confira as previsões feitas pelo Mestre I Ming para os signos chineses em 2018:

Rato

Características

É uma pessoa com muita capacidade de aceitar os outros, popular, esforçada, solidária e ótima em relações públicas. É melhor sucedida se tiver mais liderança, adora a própria inteligência e opinião, possui vários amigos, mas adora bisbilhotar e criticar. Aprecia muito a própria inteligência e, de certo modo, é teimosa. Se sofre alguma derrota, prefere ficar sozinha. Sua vantagem é ter muita confiança na própria capacidade de trabalhar e de resolver problemas. Pessoas dos signos de Macaco, Dragão e Boi são seus aliados energéticos e, pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem servir como amuleto.

Previsões

No campo da saúde, as doenças vão melhorar. No trabalho e nas vendas, esteja atenta com a forma de se relacionar com parceiros, isso será decisivo nos negócios. Você terá vários compromissos e estará muito ocupada com atividades educacionais ou de aprendizado. O Rato deverá usar sua capacidade de solucionar problemas e sua agilidade para atingir objetivos.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 3

Educação, aprendizado, comunicação: 3

Saúde, financeiro, poder: 5

Trabalho, profissional: 5

Vendas, negociação: 3

Recado

“Tudo o que é difícil deve ser tentado enquanto é fácil.” (Lao Tzu)

Boi

Características

Apesar de parecer calma, em seu interior, você é metódica, trabalhadora e autoconfiante. É uma líder forte, que não se deixa intimidar e caminha resoluta rumo aos seus objetivos. Tente não perder as boas oportunidades por sua ingenuidade e demora na tomada de decisões. É uma pessoa que compreende os outros com facilidade, mas é muito desconfiada.

Previsões

Você terá um ano feliz no trabalho. No entanto, deverá estar atenta para alguma falha no relacionamento com pessoas. Continue negociando com contatos já conhecidos, pois o lucro será maior. Aprender uma nova atividade ajudará a ter sucesso no que faz.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 6

Educação, aprendizado, comunicação: 6

Saúde, financeiro, poder: 8

Trabalho, profissional: 9

Vendas, negociação: 5

Recado

“A diferença entre um homem de sucesso e outro orientado para o fracasso é que um está aprendendo a errar, enquanto o outro está procurando aprender com os seus próprios erros.” (Confúcio)

Tigre

Características

É poderosa, apaixonada, audaciosa, não admite a possibilidade de derrota e vai até o fim de qualquer ação pela qual decidiu. É uma pessoa que tem alta capacidade em aceitar os outros, é arrojada, imprevisível e gosta de de ser o centro das atenções. É alguém estimulante, pois não atribui grande importância aos bens materiais e jamais trocará seu ideal por uma suposta sensação de segurança. Seus aliados energéticos são pessoas dos signos de Cão, Cavalo e Porco e, pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem servir como amuleto.

Previsões

Em geral, terá um ano bom. Campos de trabalho, saúde e finanças trarão surpresas agradáveis. Em 2018, cuide bem do relacionamento interpessoal que tem com pessoa que você quer negociar. Bom pescador sabe vender seu peixe.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 3

Educação, aprendizado, comunicação: 4

Saúde, financeiro, poder: 6

Trabalho, profissional: 8

Vendas, negociação: 3

Recado

“O homem de bem exige tudo de si próprio. O homem medíocre espera tudo dos outros.” (Confúcio)

Coelho

Características

Você é centralizadora, não se arrisca facilmente e é afortunada nos negócios e nos relacionamentos. É graciosa, elegante, sensível, sensata, meticulosa e capaz de tirar partido da maioria das situações, sem suscitar a hostilidade de ninguém. Pessoas dos signos de Porco, Cabra e Cão são seus aliados energéticos e, pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem servir como amuleto.

Previsões

Em geral, você terá um ano bom. Será oportuno fazer alianças com outras pessoas e deixar-se conduzir. Em 2018, deverá retomar projetos e ideias, pois terá sucesso. Os problemas e obstáculos no lar e no trabalho serão superados, mas só depois de muita frustração.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 4

Educação, aprendizado, comunicação: 5

Saúde, financeiro, poder: 7

Trabalho, profissional: 9

Vendas, negociação: 3

Recado

“Tudo o que é difícil deve ser tentado enquanto é fácil.” (Lao Tzu)

Dragão

Características

Você é uma pessoa forte, cheia de vida, líder, nobre, aristocrática e temerária. Em geral, não tem persistência e nem paciência para atividades minuciosas e demoradas. Gosta de roupas de grife, está atenta a marcas, carros e posições sociais. Cuide-se para que o orgulho não deixe que você se distancie de todos, ou você pode se ver sem verdadeiros amigos em uma situação difícil. Aproveite o seu brilho natural para ser um exemplo de excelência para todos e para ter colaboração em seus projetos. Pessoas dos signos de Macaco, Rato e Galo são seus aliados energéticos e, pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses animais podem servir como amuleto.

Previsões

2018 será um ano não muito confortável para o Dragão. Recupere eventuais prejuízos com seu talento e inteligência, esse certamente é o caminho certo. A vida em família será calma e você poderá fazer novos amigos ou recuperar os que perdeu.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 3

Educação, aprendizado, comunicação: 3

Saúde, financeiro, poder: 5

Trabalho, profissional: 6

Vendas, negociação: 3

Recado

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina!” (Lao Tzu)

Serpente

Características

Quem é do signo de Serpente tem grande inteligência e, ao mesmo tempo, a natural tendência a ser supersticiosa e, sobretudo, fatalista. Você admite que o curso dos acontecimentos está previamente fixado, sem poder alterá-lo. É uma pessoa tranquila, romântica, astuta, duradoura, desconfiada e exigente. Use a sua percepção intuitiva e projete ao seu redor uma aura hipnótica que lhe proporcione um ar sedutor e envolvente na conquista do sucesso. Procure se aproximar das pessoas dos signos de Galo, Boi e Macaco, que energeticamente te favorecem. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses podem servir como amuleto para você.

Previsões

O ano de 2018 será médio para você. As realizações de trabalho poderão ser fantásticas, porque receberá o reconhecimento ou a promoção que merece. Será recompensada pela sua paciência e perseverança. Lucros ou algum aumento também poderão ser esperados. No lar, haverá conflitos. Lembre-se de que um mau acordo é melhor que uma boa briga.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 3

Educação, aprendizado, comunicação: 3

Saúde, financeiro, poder: 5

Trabalho, profissional: 6

Vendas, negociação: 3

Recado

“Em todas as coisas, o sucesso depende de uma preparação prévia. Sem tal preparação, a falha é certa.” (Confúcio)

Cavalo

Características

Você é naturalmente fogosa, jovial, popular e impetuosa. Gosta de ter a sensação de liberdade, de conversar, de fazer e receber elogios. Quando se apega a uma ideia, trabalha incansavelmente para realizá-la. Então, você se torna uma inexperiente aventureira ou pioneira realizadora, no caso de fracasso ou sucesso, respectivamente. Sua virtude é falar pouco e trabalhar mais. Lembre-se sempre de que a verdadeira liberdade não consiste em seguir os seus humores, mas em aderir, de livre e espontânea vontade, aos princípios do bem, da nobreza e da justiça. Você terá boa sorte ao aliar-se a pessoas dos signos de Cão, Tigre e Cabra. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses podem servir como amuleto para você.

Previsões

Terá um ano justo em 2018, com estabilidade no lar, mas alguns distúrbios ligeiros na carreira. Os problemas que irão surgir não serão grandes, mas poderão retardar o progresso. Terá a tendência de se aborrecer facilmente.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 3

Educação, aprendizado, comunicação: 4

Saúde, financeiro, poder: 6

Trabalho, profissional: 8

Vendas, negociação: 3

Recado

“As palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras.” (Lao Tzu)

Cabra

Características

É a pessoa mais emotiva do zodíaco chinês. É sincera, bondosa, generosa, romântica, frágil e resistente. Saiba que o caminho mais fácil nem sempre é o melhor, que todo ser humano é responsável por seus atos e é co-responsável por seu destino. Exerça sua bondade sem exigir algo em troca, assim, você alcançará a verdadeira recompensa. Você terá melhor sorte com pessoas dos signos de Porco, Coelho e Cavalo. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses podem servir como amuleto para você.

Previsões

Para você, 2018 será agradável. Quem é de Cabra gasta mais do que ganha e poderá ser confrontado com disputas ou conflitos no lar. Será um ano em que você não deve tentar agradar a todos, mas sim prestar atenção às finanças, com muito cuidado. Não deixe sua emoção chegar ao extremo.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 6

Educação, aprendizado, comunicação: 6

Saúde, financeiro, poder: 8

Trabalho, profissional: 9

Vendas, negociação: 5

Recado

“Melhor do que o homem que sabe o que é justo é o homem que ama o justo.” (Confúcio)

Macaco

Características

É uma pessoa hábil, criativa, cheia de energia, sempre disposta a superar mais um desafio e capaz de solucionar problemas complicados com facilidade. Com essas qualidades, aliadas a um forte senso de justiça e a uma elevada opinião sobre si mesma, você se torna uma pessoa competitiva. Nesse ano, que terá muitas energias benéficas, você poderá ter inveja do sucesso alheio. Seja afetuosa, espontânea e dada a atos de generosidade. Busque a sorte ao seu lado, aproveitando qualquer oportunidade que aparecer ao seu redor. Seus aliados energéticos são pessoas dos signos de Rato, Dragão e Serpente. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses podem servir como amuleto para você.

Previsões

O ano de 2018 será promissor. Você terá o dinheiro extra que necessita e os contatos certos para prosseguir com seus planos. Coloque seus projetos engavetados em ação e terá um resultado muito agradável. Bons retornos justificam os esforços, mesmo quando são demasiados e esgotados. Será um ano em que não deve subestimar seus opositores.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 7

Educação, aprendizado, comunicação: 7

Saúde, financeiro, poder: 9

Trabalho, profissional: 9

Vendas, negociação: 6

Recado

“O mestre disse: ‘Quem se modera raramente se perde’.” (Confúcio)

Galo

Características

É alegre, bem-humorada, precisa, organizada, decidida e autoconfiante, mas também é uma pessoa agressiva, apressada e nômade, que gosta de deixar tudo em seu devido lugar. Você terá boa sorte ao se aproximar de pessoas dos signos de Dragão, Serpente e Boi. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses podem servir como amuleto para você.

Previsões

Será um ano bom para o Galo, sem dificuldades inesperadas ou grandes preocupações. A sua vida pessoal poderá sofrer danos, mas a recuperação será rápida.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 6

Educação, aprendizado, comunicação: 6

Saúde, financeiro, poder: 8

Trabalho, profissional: 8

Vendas, negociação: 6

Recado

“Aquele que tudo julga fácil encontrará muitas dificuldades.” (Lao Tzu)

Cão

Características

É uma pessoa correta, constante, simples e despretensiosa, que está sempre pronta para atender os apelos e o socorro dos necessitados. Lealdade é sua virtude e o que lhe traz boa sorte. Porém, não se deixe enganar por pessoas fingem ser boas. Para você ter mais êxito na vida, procure avaliar os outros com cuidado, sem classificá-los apressadamente como “amigos” e “inimigos”. E lembre-se de que nenhuma boa ação, por mínima que seja, ficará sem a sua recompensa. Sua boa sorte poderá vir com pessoas dos signos de Coelho, Tigre e Cavalo. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses podem servir como amuleto para você.

Previsões

Em geral, será um bom ano para os negócios e propício para iniciar um novo romance ou reconstruir um relacionamento perdido. Agindo com seu caráter constante na atuação e lealdade à profissão, o sucesso trará resultado compensatório. Melhore em assuntos referentes a dinheiro ou aplicação financeira e use a sua precaução, como sempre.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 6

Educação, aprendizado, comunicação: 6

Saúde, financeiro, poder: 7

Trabalho, profissional: 8

Vendas, negociação: 5

Recado

“A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas em levantarmo-nos sempre depois de cada queda.” (Confúcio)

Porco

Características

Quem é do signo de Porco caracteriza-se pela pureza, inocência, bondade e generosidade naturais. De todos os nativos do zodíaco chinês, você é a mais compreensiva e disposta a relevar as faltas de seus semelhantes. No geral, é honesta, honrada e leal, pois não tem forte apego ao seu próprio ego. Possui boa memória e não guarda ressentimentos. É uma pessoa esperta, liberal, leal, corajosa e atenciosa. Tolere os erros do próximo, na esperança de que os seus próprios erros não sejam apontados. Estabeleça limites entre o que é seu e o que é do outro. Terá boa sorte com as pessoas dos signos de Tigre, Coelho e Cabra. Pelo costume chinês, as figuras, desenhos ou peças desses podem servir como amuleto para você.

Previsões

Em geral, 2018 será um ano moderado para o nativo de Porco. Algumas surpresas agradáveis com oportunidades financeiras poderão aparecer, mas fique atenta para não perdê-las. Tome cuidado dobrado no que se refere a relacionamentos amorosos, amizades ou família. Para quem estuda, será um ano feliz. Trabalhos ou esforços poderão não render como esperado. Por isso, saber esperar é uma boa virtude. Reflita sobre o que é realmente importante.

Nota (de 1 a 10)

Relacionamento, amor: 3

Educação, aprendizado, comunicação: 3

Saúde, financeiro, poder: 5

Trabalho, profissional: 6

Vendas, negociação: 2

Recado

“Para aonde quer que fores, leva junto teu coração.” (Confúcio)