Huji: conheça o app de fotos mais bombado do momento no Instagram

O aplicativo Huji Cam é perfeito para despertar o ar de nostalgia, sem perder o conforto de tirar uma foto pelo celular. Ele basicamente recria o efeito de uma câmera descartável dos anos 1990.

As blogueiras e famosas adoraram a ideia, e o feed da maioria das pessoas está lotado de fotos que parecem ser tiradas 20 anos atrás, mas ao contrário de uma foto que pertence ao fundo do armário, essas ficam lindas no Instagram. Quem segue os perfis da Magá Moura ou Manu Gavassi sabe que as duas estão apaixonadas pelo app.

O nome do app é HUJICAM #PAS A post shared by Magá Moura (@magavilhas) on Nov 24, 2017 at 12:02pm PST

Nas escadas rolantes da vida. Pós show. Um show foda aliás. 🌈 A post shared by Manu Gavassi (@manugavassi) on Dec 3, 2017 at 2:35pm PST

O app, do nome ao design, é inspirado na primeira câmera descartável da Fujifilm. Por isso mesmo, para abrir a câmera maior, é necessário aproximar seu rosto da tela, como se você fosse mesmo tirar uma foto numa câmera analógica.

O mais legal? Os filtros não podem ser escolhidos, ou seja: cada imagem é uma surpresa! Para ter acesso às fotos tiradas, é só clicar em LAB.

Gostou do aplicativo? Aqui vão algumas dicas para deixá-lo mais a sua cara:

1. Se você não quiser aproximar o rosto do celular para aumentar o campo de visão, basta aproximar o dedo da tela, funciona da mesma forma, só que bem mais discreto.

2. As imagens não são salvas automaticamente para o rolo da câmera do celular (caso você opte pela versão gratuita), então é necessário salvar foto por foto no LAB antes.

3. Se você não é fã de efeitos de luzes aleatórias tudo bem, o app permite tirar as luzes da foto.

4. A data que fica no canto da imagem pode ser alterada, tanto a ordem (dia/ano/mês), quanto se o ano que irá aparecer é o atual ou 1998, se quiser, pode até tirar a data da foto, mas a alteração deve ser feita antes de tirar a foto.

5. O aplicativo está disponível apenas para iOS, e possui a opção de salvar automaticamente, além de poder usar os filtros nas fotos da galeria, mas para isso é necessário realizar uma compra dentro do app, com o preço por volta de 3,22 reais.

Já existem outros aplicativos que tem os mesmos filtros, ou muito parecidos, como o Gudak (ou Kudak), disponível tanto para Android, quanto iOS.