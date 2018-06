Antes mesmo de decidir quem entra e quem sai da polêmica lista de convidados, é necessário que futuros noivos e noivas definam aquelas pessoas que terão um lugarzinho especial na cerimônia de casamento, ou seja, madrinhas e padrinhos.

Feitas as escolhas, agora é hora de pensar nos convites, já que é mais do que comum enviar, além da convocação convencional, para todos os que estarão presentes, um outro convite, mais elaborado, para os parentes, amigos e familiares que vão te acompanhar na sua entrada triunfal.

Ideias não faltam para sair da mesmice, mas tudo vai depender do quão criativo o casal estará disposto a ser na hora de escolher o convite dos padrinhos. Vocês podem investir em mensagens fofas e engraçadas, preparar uma surpresa em vídeo, apelar para o do it yourself…

Reunimos algumas das melhores alternativas para convidar – e também presentear – seus padrinhos e madrinhas mais queridos!

Convite em vídeo:

Uma opção moderninha é convidar seus padrinhos em forma de vídeo, como fizeram a influencer Tata Estaniecki e o youtuber Júlio Cocielo, recentemente. O convite vem em formato tradicional, dentro de uma caixa, mas ao abri-la os padrinhos são surpreendidos com uma mensagem em vídeo personalizada pelo casal.

–

Se quiser simplificar as coisas um pouco, vale gravar o vídeo em casa mesmo, de forma mais amadora, e presentear seus padrinhos apenas com um pen drive contendo as imagens. Assim, quando eles derem o play, ficarão sabendo da surpresa.

Balão:

Ideia boa, fofíssima e barata – com a possibilidade de fazer tudo em casa, quer mais? É usar uma bexiga e colocar a mensagem perguntando se os padrinhos aceitam o convite dentro dela. Aí, o próximo passo consiste em encher o balão e colocá-lo em uma caixinha personalizada, junto com um alfinete e um aviso para estourá-lo.

“Denise, você aceita ser minha madrinha?” – “Denise, você aceita ser minha madrinha?”

Mensagem na garrafa:

Ainda na pegada DIY, outra sugestão é usar garrafinhas de vidro e produzir a mensagem que irá dentro dela – fica a seu critério e o bom é que cada amiga vai ganhar um recado diferente, acompanhado do pedido para que ela seja sua madrinha. Você pode fazer surpresa total, enviando a garrafa por correio, ou então entregá-las pessoalmente, mas sem dar muitos detalhes sobre o conteúdo.

–

Figurino:

Para os padrinhos homens, vale convidá-los oferecendo alguma peça do figurino que será usado no próprio dia do casamento.

“Você ficará ao meu lado como meu padrinho?” – “Você ficará ao meu lado como meu padrinho?”

Podem ser as meias sociais, com embalagem personalizada.

–

–

Ou a gravata perfeita para o casório, acompanhada da bebida que mais tenha a ver com o amigo em questão.

–

Um kit que reunindo gravata e colete, para usar com o smoking, é mais uma sugestão. Assim, o padrinho já vai se sentir preparadíssimo para a festa.

Caderninho:

O quente do momento é presentear os padrinhos com o convite tradicional, com caligrafia personalizada nos envelopes,+ um caderninho de anotações. Cada caderno vem com o nome do padrinho ou madrinha, mas o mais fofo é poder fazer uma dedicatória do jeitinho que o casal desejar para cada um deles.

–

Convite para brindar:

Pode soar clichê, mas super funciona presentear padrinhos e madrinhas com bebidas alcoólicas – se eles gostarem, claro. Para não errar, o mais recomendável é dar uma garrafa de champanhe acompanhada de duas taças de presente.

–

Se quiser ousar, vá de vodka ou cervejas artesanais – que podem ter o rótulo personalizado. Uísque e charutos também costumam funcionar, mas não se esqueça que o presentinho precisa agradar quem vai recebê-lo. Caso a pessoa não beba nada alcoólico, vale dar um kit de café ou chás.

–

–

Caixa surpresa:

Faça uma caixa de convite cheia de informações e lembrancinhas, que vão tanto informar detalhes sobre o casamento quanto relembrar histórias vividas entre o casal e os padrinhos: nomes dos padrinhos escritos de uma maneira fofa, mini calendário com a data do casamento sinalizada, fotos de vocês em momentos importantes, comidinhas, bebidas… vale tudo nesse tipo de convite.

–

Relógio:

Para que seus padrinhos ou madrinhas não percam a hora do casamento, que tal presenteá-los com um convite em forma de relógio personalizado? A ideia pode ter preços um pouquinho mais salgados, mas continua sendo um agrado daqueles.

–

Caixa com esmaltes:

Se suas madrinhas piram em maquiagem e produtos de beleza, vale colocar, dentro do convite, diferentes vidrinhos de esmaltes em tons variados ou, por que não, um kit básico de make para usar no seu grande dia.

–

–

Presenteá-las com bolsas personalizadas – com as iniciais de cada uma, por exemplo – ou roupões de seda para que vocês se arrumem juntas no casamento é um outro jeito de deixar o convite fofo e mostrar o quanto você faz questão daquela presença no seu grande dia!

Quebra-cabeça:

Para deixar o momento de anunciar a escolha para cada padrinho um pouco mais divertido, dê como convite um quebra-cabeça – desmontado, tá? Você pode comprar um já pronto, com mensagens mais genéricas, ou mandar fazer um para cada pessoa escolhida.

–

Serviço:

Atellier Allure: https://www.atelierallure.com.br/

Elo7: https://www.elo7.com.br/

Petit Souvenir: http://www.petitsouvenir.com.br/

S-CARDS – Criação & Design: https://scards.com.br/

Spazio Convites: https://spazioconvites.com.br/