Insta Stories lança ferramenta perfeita para quem ama um textão

Depois de possibilitar que os usuários coloquem GIFs dentro dos Stories, o Instagram acaba de anunciar outra função das boas no app. A empresa divulgou, nesta quinta-feira (01), mais uma novidade: o modo Texto.

A atualização permite que você escreva o que quiser para enviar aos seus seguidores, disponibilizando diferentes caixas de texto, planos de fundo, cores e fontes.

Leia Mais: 8 perfis com Stories divertidos para você seguir no Instagram

Para usar a função, basta abrir a câmera do Stories no aplicativo (atualizado), e selecionar “Texto (type)” na parte inferior da tela, ao lado do modo “Normal”. Aí, é só escrever a mensagem desejada – vale tudo: um trecho da sua música favorita, uma frase de efeito, aquela indireta pro/a crush e até um textão de desabafo.

Use as opções no alto da tela para eleger o estilo da fonte que mais te agrada, altere a cor (clicando no círculo, na parte inferior esquerda) e o plano de fundo e envie para quem quiser. É possível, também, adicionar uma foto de fundo na publicação – para isso, basta tocar no ícone da câmera, localizado na parte inferior direita.

O vídeo a seguir (em inglês) mostra direitinho como vai funcionar a novidade:

A atualização já está disponível para usuários de Android e iPhone, e o download pode ser feito tanto na App Store quanto na Google Play. Para mais informações, basta acessar a Central de Ajuda do aplicativo.