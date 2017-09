Essa nova atualização do Insta é ótima, mas muita gente vai odiar

Há muito tempo que o Instagram deixou de ser uma rede social com fotos espontâneas – esse posto agora é ocupado pelo Snapchat. As imagens postadas no aplicativo estão cada vez mais sofisticadas e, acredite, milimetricamente pensadas.

Leia Mais: A melhor novidade do iPhone X é um pesadelo para quem odeia áudio

Por exemplo, você já deve ter se deparado com aquelas fotos que parecem cortadas, mas que, na real, vão se transformar em uma linda e gigante foto na grade do feed de quem publicou. Celebridades como Lady Gaga, Kesha e Selena Gomez fazem isso o tempo todo e as marcas de moda também.

Outra prática que se tornou comum é aquela da “regrinha de três”, na qual é necessário postar três fotos seguidas com cores similares para que formem uma unidade, já que a grade do app exibia exibe filas com três imagens, como você pode conferir abaixo:

Aparentemente, isso está prestes a mudar e vai deixar muita gente – que passou horas pensando na melhor maneira de publicar uma imagem – irritada. De acordo com alguns usuários selecionados do Insta, o aplicativo está testando fazer uma grade com QUATRO fotos, em vez das três que todo mundo está acostumado.

Vai ficar assim:

My instagram now shows my feed as a 4×4 grid. I can feel the internet getting ready to explode. pic.twitter.com/bBDrFl0cod — Shaun Jacques (@ShaunJacquesUK) September 13, 2017

“Agora aparecem quatro fotos na grade do meu feed. Já posso sentir a internet pronta para explodir”, disse o usuário.

E já tem gente reclamando…

O INSTAGRAM TA COM QUATRO QUADRADINHO POR FILEIRA

NÃO

NÃO

NÃO pic.twitter.com/k1zpGqozxX — tabomnada (@mochideacucar) September 14, 2017

Ainda não está claro se a atualização será para todos, quando ela será lançada (com o novo iOS?) ou qual o objetivo do Instagram com essa mudança que vai dar muita dor de cabeça, principalmente para influencers e famosos.

A gente, aqui do MdeMulher, entrou em contato com assessoria do aplicativo e aguarda mais informações.