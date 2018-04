A nova atualização do Instagram vai deixar suas fotos ainda mais lindas

A Apple fez todo mundo pirar com o “modo retrato”, que borra o fundo da imagem e deixa o rosto em destaque, na câmera traseira dos modelos mais novos do iPhone. Infelizmente, ele existe exclusivamente para os iPhones 7 e 8 plus e X. Porém, com a nova atualização do Instagram, já disponível no modo “stories”, essa maravilha vai ser realidade também na vida de quem não tem os aparelhos mais recentes da empresa da maçã.

Sim, você vai poder deixar o seu (ou da sua BFF) rosto em destaque e desfocar o fundo. A melhor parte? A ferramenta vale tanto para a câmera traseira, quanto para a câmera frontal.

Olha só um exemplo:

–

E essa não é a única atualização do app, agora você poderá usar o sticker nas menções, ou seja, vai ficar muito mais fácil visualizar aquele @.

Mas essas funções estão disponíveis só para Iphones do SE para cima (e em alguns modelos Android), então caso contrário, ainda vai esperar um pouco para chegar no resto.

Pronta para usar ainda mais o stories do Instagram?