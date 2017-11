Aleluia, irmãs! O Instagram finalmente resolveu ouvir os usuários e está testando um botão que permite regram diretamente no app. Atualmente, para compartilhar um post de outra pessoa é preciso printar a imagem e copiar o texto ou baixar um app específico para regram.

Quem revelou a novidade foi o site The Next Web e, segundo eles, as atualizações não param por aí. Também estão sendo feitos testes para viabilizar o uso de gifs no Instagram Stories e uma funcionalidade que salva posts do Stories.

Além disso, há planos de integrar o Instagram e o WhatsApp. Assim, será mais fácil compartilhar as fotos do IG através de mensagens.

Ainda não há previsão de quando essas novidades vão chegar ao app.