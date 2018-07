Enquanto na vida real, a paisagem não era lá essas coisas, o hotel tinha um atendimento péssimo, você brigou com o crush e a viagem no geral foi um fracasso, no Instagram, só sorrisos, mar azul, drinks belíssimos e legendas do tipo “férias mais top da minha vida”. Pode parecer bizarro, mas essa prática é mais comum do que parece! De acordo com um estudo recente, mais de um terço dos millennials, essa galera entre 18 e 34 anos, assumiu já ter publicado fotos mentirosas nas redes sociais para fingir que a viagem era muito mais legal do que de fato foi na vida real.

E tem mais, existem dois grandes motivos que movem quem confessou já ter feito algo do tipo. Em primeiro lugar, deixar os seguidores com inveja (65%) e também competir com outras pessoas que fazem o mesmo (51%), afirmou a pesquisa divulgada pela Allianz Global Assistance, empresa de prestação de serviços de seguro viagem. Outras razões incluem poder olhar para o passado com nostalgia e só lembrar das coisas boas e publicar imagens nas quais você está no seu melhor (quem quer postar o seu pior nas redes sociais, final?).

Ah, e homens fazem isso com mais frequência do as que mulheres, tá?

Porém, os millennials não são os únicos a fazer isso, não. 15% da Geração X (entre 35 e 54 anos) também confessou já ter feito algo parecido, além de 5% dos Baby Boomers (+55).

Então, já sabe: a grama da vizinha SÓ parece ser mais verde, ok?

Leia a pesquisa completa feita nos Estados Unidos aqui.