Instagram tem função “secreta” para “desenviar” mensagens. Entenda!

Uma das melhores invenções modernas, logo atrás da Nutella e dos memes, sem dúvida, é o botão “desenviar” do Whatsapp, um antigo pedido dos usuários atendido pelos engenheiros do aplicativo de mensagens. Pois, saiba, essa função magnífica não é exclusiva apenas do “zap”, não!

O Instagram, esse lindo, desde a criação da aba “mensagens diretas”, já disponibiliza esse recurso, mas pouca gente sabe da existência dele. Até agora!

Para usar, é muito simples: é só pressionar o dedo em cima da mensagem que o seu crush não pode ver você se arrependeu de encaminhar. O app disponibiliza duas opções, “copiar” ou “cancelar o envio”, já sabe em qual clicar, não é mesmo?

Logo após isso, a seguinte info é exibida na tela:

Deseja cancelar envio de mensagem?, diz o texto. Deseja cancelar envio de mensagem?, diz o texto.

Após clicar na opção cancelar envio, a mensagem desaparece imediatamente da sua caixa e do contato – e desaparece mesmo, tá? Porque, diferentemente do Whatsapp, que, infelizmente, avisa quando alguém “desenviou” algo, o Insta não deixa rastros.

Bom, mas como nem tudo é perfeito (como Nutella!), não é garantido que a pessoa não tenha visto a mensagem por meio de uma notificação que incluía o texto que você gostaria de esquecer que mandou