Instagram lança novas funções para celebrar mês do Orgulho LGBTQ+

As postagens no Instagram vão ficar muito mais coloridas! É que nesta sexta-feira, 01, a rede social anunciou novos recursos em comemoração ao mês do Orgulho LGBTQ+ e, claro, para que as pessoas possam utilizar durante a 22ª Parada do Orgulho LGBT, que acontece em São Paulo no próximo domingo, 3.

As principais novidades estão na ferramenta Stories. A primeira delas faz parte da função “Texto”, onde será possível escolher um fundo degradê com as cores do arco-íris. Além disso, as hashtags, localização e menções também terão a opção de aparecer nos tons da bandeira do movimento.

Foi lançada até mesmo uma nova forma de interagir durante as transmissões ao vivo. Além do tradicional coração vermelho, o ícone ainda estará disponível na versão arco-íris. Para quem quiser favoritar a live desta maneira, basta pressionar o botão no canto inferior direito – como já é de costume. A chuva de corações coloridos aparecerá tanto para quem enviar, quanto para as outras pessoas que estiverem assistindo.

E em parceria com a ONG americana GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), o Instagram identificou quais são as hashtags mais usadas pela comunidade LGBTQ+ para se conectarem ao redor do mundo – essas hashtags também mudarão de cor ao aparecerem nas postagens da linha do tempo.

Vale lembrar que, em 2017, a rede social também celebrou a data com stickers comemorativos nos Stories, que continuam disponíveis. Já as novas funcionalidades estão liberadas a partir desta sexta-feira para smartphones com sistema Android e, ao longo da semana, estarão presentes nos iPhones (iOS).

Novidade também no Twitter

Ao longo do mês de junho, quem utilizar as hashtags #OrgulhoLGBT, #AmorÉAmor, #OAmorVence e #ParadaDoOrgulho verá o texto vir acompanhado de um novo emoji: um coração preenchido com as cores do arco-íris. A função foi anunciada na tarde desta sexta-feira, 01.