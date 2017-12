Finalmente o Instagram resolveu fazer uma atualização boa

O Instagram (conhecido também informalmente como o “novo Tinder”) não para de mudar para sobreviver. Primeiro foram os stories que, pelo menos aqui no Brasil, sepultaram o Snapchat. Depois, num movimento parecido com o do app rival, criaram os “highlights”, aquele seção na qual é possível deixar os seus momentos preferidos ~vivos~. Agora, na nova atualização, você vai poder seguir hashtags.

Isso mesmo: além de dar aquele follow esperto nos seus amigos, será possível receber imagens diretamente no seu feed de, por exemplo, #cachorrosfofosqueforampicadosporabelhas.

Funciona assim:

Pesquise uma hashtag que você curta muito, como #Anitta, e clique nela.

No topo da página dessa hashtag vai aparecer a opção “seguir”. Clique nela.

Pronto! Agora, você receberá diretamente no feed as publicações mais relevantes que contenham essa hashtag, além de poder ver as stories relacionadas a esse tema.

Ah, as outras pessoas, caso você tenha um perfil aberto, também poderão conferir quais hashtags você segue. Na aba “seguidores”, vai rolar uma lista separada por “pessoas” e “hashtags” (portanto, cuidado com o que você segue!)

Legal, né? De acordo com o Insta, a mudança é uma forma dos usuários encontrarem de maneira mais fácil e prática posts que eles curtam e se identificam. Portanto, todo mundo seguindo o perfil #cachorrosfofosqueforampicadosporabelhas. Brincadeira.