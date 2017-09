iPhone 8: tudo que sabemos sobre o novo modelo, inclusive o preço

O iPhone 8 só será lançado oficialmente em 12 de setembro, mas fotos vazadas e rumores publicados em veículos de tecnologia antecipam muitas novidades. Em 2017 o iPhone completou 10 anos desde sua criação, e o novo modelo do smartphone da Apple promete ser revolucionário. Entre novos dispositivos de segurança, design diferentão e mais armazenamento, a única coisa que deve permanecer igual é o preço, bem salgado.

Novo nome

Uau! A primeira grande novidade pode ser a seguinte: o novo iPhone top de linha não seria o iPhone8, quebrando uma sequência que começou em 2007. Calma que a gente explica. O melhor iPhone de todos se chamaria iPhoneX (sendo X o número 10 em numerais romanos). Ele que teria absolutamente todas as novidades e melhorias previstas para a evolução do modelo.

Mas a Apple também estaria para lançar o iPhone8. Que seria uma espécie de evolução do iPhone7. Ou seja: em vez de lançar o iPhone7s e o 7s Plus, a Apple lançaria o 8 e o 8 Plus. Mas o objeto de desejo, mesmo, seria o tal iPhoneX.

Novo design

Seguindo a tendência de não ter mais bordas, o iPhoneX ganharia uma tela AMOLED que ocuparia toda a frente do aparelho. Esse modelo de iPhone não teria mais o botão “home”, aquele redondinho na parte de baixo do celular. Pode ser que a parte traseira do telefone também seja feita de vidro, e que o leitor de digitais passe para a parte de trás ou para a lateral, onde hoje fica o botão de bloqueio.

Tamanho

Vem aí o maior iPhone de todos: tela de 5,8 polegadas. Para comparar: o iPhone 6s Plus tem 5,5 polegadas. Gigantão, né?

Reconhecimento facial

Se a gente ficou impressionado quando lançaram os telefones com leitor de digital, imagina que mara que vai ser o novo sistema de segurança do iPhone: desbloqueio por reconhecimento facial! E os rumores dizem que esse reconhecimento facial vai funcionar até no escuro, em ambientes com pouca luz.

This leaked video provides a first ever look at the #iPhone8 in action:https://t.co/i0yUimT0GM pic.twitter.com/bFQjuw4Lef — Highsnobiety (@highsnobiety) September 5, 2017

Mais rápido e com mais espaço

Uma coisa que nunca é demais nos smartphones é o espaço para armazenamento de fotos, vídeos, música e arquivos em geral, não é mesmo? Pois o novo iPhone deve vir com opção de 64 ou 128 GB. Além disso, a memória RAM deve passar a ser de 3 GB, e o processador novo promete mais desempenho gastando menos bateria.

E o precinho…

Os rumores que tem circulado na web é que o modelo top de linha, ou seja, o iPhoneX, custaria a bagatela de 1000 dólares. Convertendo, sem impostos, para o dólar desta terça (5), daria 3120 reais. Mas sabemos que os aparelhos chegam aqui mais caros, e há quem diga que o preço no Brasil será em torno de 5 mil reais! Quem vai ter coragem de gastar isso tudo em um celular?

Vamos ficar de olho: dia 12 de setembro saberemos de tudo oficialmente!