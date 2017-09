O quê? Sim, o iPhone X é uma realidade e, segundo os grandes executivos da Apple, a ideia é que ele seja um produto revolucionário e mude a nossa foram de interagir com os celulares nos próximos dez anos. Hum, será?

A verdade é que são muitas as novidades anunciadas nesta terça-feira (12), em Cupertino, na Califórnia. Entre elas, a incrível tela infinita (sem aquele botão “home” que sempre dava problema), a câmera dupla que fotografa em 12MP, e a possibilidade de carregar a bateria sem fio.

O iPhone X vai desbloquear reconhecendo seu rosto, Face ID. #AppleEvent pic.twitter.com/Y74N5w7rt3 — PAN (@forumpandlr) September 12, 2017

Mas nenhuma delas foi apresentada com tanta pompa como a tecnologia 3D de reconhecimento facial, chamada de “Face ID”. Quando você olha para o iPhone, ele projeta cerca de 30 mil pontos em infravermelho que identificam o rosto do usuário. Ah, e para isso acontecer não vale ficar de olho fechado, não.

Outra coisa: de acordo com a empresa, a função é tão poderosa que, mesmo se você mudar o cabelo, colocar óculos, piercings ou outros acessórios, ela consegue ler o seu rosto, além de se adaptar conforme ele vai mudando – e envelhecendo. Foram feitos, também, diversos testes para comprovar a eficácia do Face ID contra o desbloqueio por fotos e máscaras e a chance de uma outra pessoa desbloquear o seu telefone é de uma em um milhão.

Graças a essa invenção, eles desenvolveram uma das melhores coisas de todos os tempos: os chamados “Animojis”. Sim, será possível misturar o seu rosto com alguns dos emojis mais populares, como o do gato, do cachorro, do unicórnio e até do cocô. Além disso, você poderá gravar mensagens de áudio como se essas figurinhas fossem você.

É mais ou menos assim:

Apple has redefined emoji game with this feature… Animojis. 🙌🙌 pic.twitter.com/DKhNG1dkhG — Mwes M Drew™ (@_mwes) September 12, 2017

Sem dúvida, será o pesadelo de quem já odeia mensagens de áudio. De qualquer forma, para quem curtir e tiver interesse, o Iphone X começa a ser vendido no dia 3 de novembro a partir de 999 dólares (64GB).