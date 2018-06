Iva Olivari: Conheça a mulher que manda no banco da Seleção Croata

Se você está acompanhando os jogos da Copa 2018, comece a prestar atenção às imagens do banco da Croácia. Ali, ao lado do técnico e dos jogadores reserva, Iva Olivari destaca-se a única mulher à beira do campo durante as partidas do Mundial esse ano.

Ex-tenista, Iva ocupa hoje o posto de gerente da seleção croata, o que faz dela um dos nomes mais importantes da federação de futebol do país. É triste que, em 2018, isso ainda seja motivo para que Iva vire notícia, mas a presença feminina segue sendo absurdamente escassa dentre os dirigentes do esporte.

Aos 49 anos, Iva trabalha há mais de 20 na federação croata e trilhou uma longa jornada para ocupar o posto que tem desde 2016. Ela já atuava no órgão desde os primórdios, já que a federação de futebol do país só passou a existir quando a Croácia tornou-se independente da antiga Iugoslávia, nos anos 1990.

A foto da comissão técnica junto à Seleção Croata diz muito sobre o futebol. Iva não é apenas uma exceção na federação de seu país, mas no mundo todo.

Por mais que Iva seja uma figura que destoa no banco durante os jogos da Copa, pouco se fala sobre o pioneirismo dela. Mesmo assim, seu nome é muito respeitado no futebol, pois a Croácia tem uma das seleções mais respeitadas do Leste Europeu.

Apesar de ser um lobo solitário no campo em que atua – um campo bem machista, diga-se de passagem – Iva garante que ama o que faz e que a federação croata é uma grande família. “Se alguém dissesse que eu acabaria trabalhando com futebol 30 anos atrás ia responder que isso seria quase impossível, mas você nunca sabe onde a sua vida vai te levar e eu amo o trabalho que faço, amo estar com o time e eu sempre darei o meu melhor para trabalhar da melhor maneira possível. Os colegas também me dão muito apoio, nós realmente somos uma grande família”, disse ela quando assumiu o posto de gerente da Seleção Croata.