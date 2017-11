Já sabemos o preço do iPhone X no Brasil. E, sim, é uma bomba!

Através do aplicativo Apple Store – disponível só para iOS – já dá para saber os preços dos novos iPhones. Tanto os modelos 8 e 8 Plus, quanto o X, ainda estão indisponíveis – o que te dá a possibilidade de economizar por mais um tempo, caso esteja pensando em adquirir um deles. E, acredite, você vai ter que economizar uns bons reais, especialmente se está desejando um iPhone X.

Através da loja oficial da Apple no Brasil, o aparelho mais ~topíssimo~ (iPhone X de 256 GB) custa 7.799 reais. Se o pagamento for feito à vista o preço cai para 6.229 reais, com 10% de desconto. Já o X com 64 GB sai por 6.999 reais – ou 6.299,10 à vista.

Mas se você está mirando no iPhone 8, o aparelho com 256 GB custa 4.799 reais e o com 64 GB sai por 3.999. Já os preços do 8 Plus são 5.399 e 4.599 respectivamente. Na compra desses aparelhos também rola o desconto de 10% à vista.

Ainda não se sabe quando esses celulares estarão disponíveis aqui no Brasil.