Em fevereiro deste ano contamos, aqui no MdeMulher, a história de duas namoradas que, por uma coincidência (e um empurrãozinho de terceiros), fizeram o pedido de casamento no mesmo dia, praticamente ao mesmo tempo.

É claro que a mãe de uma delas mexeu os pauzinhos para que tudo acontecesse dessa forma. Mas o mais legal é que, apesar disso, nenhuma das duas, que há meses planejavam a surpresa, sabia das intenções da outra.

Dá um clique para refrescar a memória:

Depois da surpresa, elas ainda compartilharam esta foto nas redes socias. Olha só que maravilhosas Berkley, Tori e seus anéis de noivado:

Outro caso, um pouco mais antigo, foi o do norte-americano Dean Smith, de Scottsdale, no Arizona. Em 2015, ele fez um vídeo reunindo pedidos de casamento que preparou para a sua namorada, Jennifer Kessel, durante um ano inteiro.

As cenas mostram Dean fazendo diferentes atividades do cotidiano, por 365 dias – mas sempre carregando junto de si uma plaquinha, com a data correspondente, seguida pela pergunta “Quer casar comigo?”. O pedido final, quando Jennifer teve acesso às imagens, não poderia ser melhor: foi feito no dia do aniversário dela!

Assista, na íntegra (em inglês):

O que chama a atenção nas duas histórias (além da fofura habitual), é a criatividade usada por cada pessoa para que o dia do pedido se tornasse memóravel, por mais simples que ele fosse.

Pensando nisso, se você tem planos de oficializar seu romance muito em breve, mas não sabe como fazer a proposta, sonha com um pedido de casamento e quer dar aquela indireta pro mozão/mozona, ou até mesmo se você é apenas uma fã de pedidos inusitados, veio ao lugar certo.

Das propostas descomplicadas, como um DIY com docinhos decorados, às mais ousadas, como um voo de balão, listamos alguns dos pedidos de casamento mais legais da internet para você se inspirar à vontade!

Convocamos aqueles que amam pessoas que amam comida:

O recado pode estar escrito na caixa de pizza…

… em forma de docinhos:

Ou vir dentro do biscoito da sorte!

A pessoa é fã de café? Dá-lhe inspiração:

Você pode providenciar uma caneca em branco + canetas próprias para cerâmica – e escrever a mensagem no fundo dela:

Ou dar uma de barista e colocar as palavras direto na bebida!

Forme o “Quer casar comigo?” Usando fotos de vocês:

Essa é boa para casais de longa data, que já têm uma bela coleção de cliques revelados. Junte os melhores e voilá!

Conte com aquele help dos amigos:

O resto fica por conta dos balões gigantes.

Reserve um cantinho na praia favorita de vocês:

E leve a pessoa para uma caminhada bem despretensiosa. Só não se esqueça de colocar alguém para vigiar os anéis.

Faça seu bichinho de estimação participar do momento:

Não temos nem o que dizer sobre essa!

Escolha alguma coisa da qual os dois gostam MUITO:

Pode ser um chocolate com supresa:

Videogames:

Um desenho que marcou a infância do casal:

Um filme!

Ou aquele livro do coração – com as páginas estrategicamente selecionadas.

Para os que não têm vergonha de aparecer, vale uma mensagem vinda direto do céu:

Ou debaixo d’água:

Se seu dom for com as palavras…

Liste os motivos pelos quais você quer aquela pessoa ao seu lado e entregue um caderninho!

Tem espaço de sobre em casa? Aproveite o jardim e lance mão de luzes e velas!

Afinal, o local pouco importa – o que vale é a intenção!