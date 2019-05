Jogadoras brasileiras convocadas à Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019

Pode preparar a torcida, porque a Copa do Mundo de Futebol Feminino 2019, na França, está chegando. E, nesta quinta-feira (16), o técnico Vadão anunciou quem são as jogadoras brasileiras convocadas para a competição.

O evento aconteceu na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, e contou com uma divulgação especial no Twitter da instituição. Um vídeo de 57 segundos foi publicado com crianças inspiradas nas jogadoras dizendo quem são os 23 nomes que farão parte da seleção brasileira para a Copa. Abaixo do nome das competidoras foi colocada qual é a posição delas no time, mas sem ainda diferenciar quem será titular e quem será reserva.

Entre as figuras escolhidas está Formiga (Miraildes Maciel Mota). Com a convocação, ela se torna a jogadora com mais participações em Copas, entre homens e mulheres. Aos 41 anos, Formiga totaliza um total de sete competições. Antes da jogadora brasileira, quem dominava o título era a japonesa Homare Sawal, que disputou seis vezes o maior evento mundial de futebol feminino.

Pela primeira vez, a Rede Globo transmitirá os jogos em rede nacional a partir do dia 7 de junho até o dia 7 de julho. A estreia do Brasil será no dia 9 de junho contra a Jamaica, no Grenoble. Quatro dias depois, a seleção vai encarar a Austrália, em Montpellier. E dia 18, a disputa é contra a Itália, em Valencinnes.

Confira a lista completa:

Goleiras

Aline, Bárbara e Letícia Isidoro

Laterais

Camila, Fabiana, Letícia Santos e Tamires

Zagueiras

Érika, Kathellen, Mônica e Tayla

Meio-campistas

Adriana, Andressinha, Formiga e Thaisa

Atacantes

Andressa Alves, Bia Zaneratto, Cristiane, Debinha, Geyse, Ludmilla, Marta e Raquel

Saiu a convocação da #SeleçãoFeminina para a Copa do Mundo! Vem ver a lista do técnico Vadão anunciada de uma maneira mais que especial! 📋🇧🇷⚽ pic.twitter.com/xnB0E0a4UF — CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 16, 2019

A felicidade de ver cada vez mais mulheres conquistando espaços que não eram considerados femininos fez com que muitas pessoas começassem a se mobilizar no Twitter. No entanto, parece que os fãs de futebol não estão nada contentes com a permanência de Vadão como técnico do time.

as meninas jogam muito, o problema é o otário do Vadão, fizeram uma sacanagem com a Emily, igual fizeram com o Dunga em 2010 e com o Mano em 2012! — Dame Dolla ⓟ 🥛 (@PhilAndTheJets) May 16, 2019

FORA VADÃO — Gui crf ⚓️ (@guicrf81) May 16, 2019

esqueceram de deixar o técnico fora da copa, ué — kah (@zanwratto) May 16, 2019

E quem convocou o Vadão, qual o critério dele ser o técnico? — Marcelo Lopez (@MlopezSCCP) May 16, 2019

Mais do que convocar é deixar ele lá com tantas derrotas seguidas. Não seria técnico de nenhum clube do país com a sequência. — Alinne Fanelli (@alinnefanelli) May 16, 2019

FORA VADÃO — POOLZÃO DA MASSA (@liverpoolzao) May 16, 2019