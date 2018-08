Jovem com Síndrome de Down arrasa e ~apenas~ ganha concurso de beleza

Representatividade que chama, né? Foi isso que Kate Grant, jovem de 19 anos com Síndrome de Down, levou aos palcos de concurso de beleza “Ultimate Beauty of the World”, em Armagh, na Irlanda. Quem pensa que a jovem foi apenas mais uma participante está bem enganado, porque ela não só concorreu ao prêmio, como venceu a competição.

Kate entrou no concurso apenas por curiosidade, mas foi escolhida entre as 40 meninas que estavam disputando. Em uma entrevista ao The Mirror, ela contou qual foi a sensação de ouvir o seu nome ser chamado e a importância dessa conquista.

“Eu estava em choque. Minha família estava toda na plateia, chorando e torcendo. Meu sonho tornou-se realidade. E esse sonho é ter a chance de inspirar jovens com Síndrome de Down e outras necessidades especiais a acreditarem em si mesmos”, explicou.

Grant foi convidada diretamente por Taylor-Rae Hamilton, a diretora do evento. Ela foi uma das pessoas que se solidarizaram com a mensagem postada pela mãe da grande vencedora, Deirdre. Ela falava sobre o grande sonho da filha de tornar-se modelo e as dificuldades enfrentadas por ser uma garota com Síndrome de Down.

Deirdre contou que o que mais a deixou orgulhosa foi a forma com que a filha lidou com as outras competidoras. “Eu sabia que ela iria encantá-los, mas o que me deixou mais orgulhosa foi como Kate cuidou dos outros candidatos, encorajando-os e apoiando-os”.