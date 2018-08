A princípio, e como de praxe, os noivos Angie Blumberg e Jayce Conway, do estado de IIlinóis (EUA), eram as grandes estrelas do próprio casamento – isso até o momento em que Boone, o simpático cãozinho de seis anos do casal, decidiu atrair todos os olhares para si, bem na hora da cerimônia.

Angie e Jayce se casaram no final de julho passado (28), em um hotel em Montana, e desde o início dos preparativos já haviam decidido que Boone estaria presente durante o casamento. Eles só não tinham noção de que, no momento em que começassem as orações de abertura da cerimônia, o labrador passaria a rolar na grama, se divertindo em frente aos noivos.

O resultado foi clique que você vê a seguir, com autoria de Chris Davis, fotógrafo responsável por registrar o grande dia de Angie e Jayce.

Nele, conseguimos ver a reação bem-humorada dos noivos enquanto o cachorro, em meio a um “ataque de fofura”, se diverte com as patinhas para o ar. Own!

“Esse foi o dia do Boone! Estou muito feliz com tudo isso”, disse Angie, em um comentário em seu perfil do Facebook. Por falar em redes sociais, a foto, é claro, viralizou na internet, e foi bastante compartilhada por aí.

Angie e Jayce cresceram na mesma cidade, são melhores amigos desde os tempos de pré-escola e começaram a namorar oficialmente há cinco anos.