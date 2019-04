Lembra da Bettina? Empresa será multada por propaganda enganosa

Há pouco menos de um mês, não houve pessoa na internet que não tivesse sido impactada por Bettina Rudolph, garota-propaganda de uma empresa de informações financeiras que garantia ter ficado milionária em três anos, com aplicação inicial de 1520 reais. Além de incomodar quem queria apenas assistir a um vídeo no YouTube por ser exibido a todo instante, o comercial ainda gerou ansiedade em muita gente: “como assim tem gente ficando milionária em três anos, enquanto eu mal consigo pagar o aluguel?”

Pois é: pelo jeito a afirmação feita no vídeo não é verdade – como qualquer pessoa com um pé na realidade podia notar. De acordo com informações da revista Exame, o Procon-SP, órgão de defesa do consumidor no Estado de São Paulo, vai multar a Empiricus, empresa anunciante, por propaganda enganosa.

“A afirmação da empresa de garantias de resultados de investimentos sob sua orientação, via movimentações financeiras no mercado variável de ações, demonstra-se enganosa e capaz de induzir o consumidor a erro, infringindo o artigo 37, §1º do Código de Defesa do Consumidor”, afirma o órgão.

A lei diz que a multa é fixada entre 650 reais (mínimo) e 9 milhões de reais (máximo), de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Não foi divulgado o valor exato da multa que será aplicada contra a Empiricus.

Para nós, pessoas comuns, fica o alerta: não acredite em tudo o que vê por aí e muito cuidado com o seu rico dinheirinho.