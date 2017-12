30 lembrancinhas de até R$ 35 para presentear no Natal

À procura de lembrancinhas de Natal que não vão pesar no bolso? Veio ao lugar certo. De doces e chocolates temáticos a produtos de beleza e enfeites para decorar a casa, listamos ideias variadas, fáceis de encontrar por aí e com garantia de sucesso no quesito satisfação. Professores, funcionários, colegas de trabalho e etc agradecem.

Lembrancinhas de Natal baratas e criativas:

Caixa com quatro brigadeiros gourmet (você pode personalizá-la como quiser) – Give a Gift – R$ 30*

1- Ritual Paz e Amor (caixa com sabonete e espuma de banho) – The Body Shop – R$ 29

2- Caixa Biscoito de Natal – Amor aos Pedaços – R$ 20

1- Mini Panettones ou Chocottones recheados, 90 gramas – Ateliê Deias – R$ 25 cada

2- Blocos de montar Papai Noel com 144 peças – Lojas Americanas – R$ 29,99

1- Cubos com bombons Ferrero Collection, Ferrero Rocher e Raffaello – Ferrero – R$ 15,90 cada

2- Porta-retrato para pendurar na árvore de Natal – Magazine 25 – R$ 21

1- Cookie no pote – Amor aos Pedaços – R$ 29,80 cada

2- Guirlanda de Natal frutos vermelhos – Rei do Armarinho – R$ 6,42 cada

1- Caixa de Natal em metal com estampa de Papai Noel – Armarinhos Santa Cecília – R$ 7,90 a unidade

2- Garrafinha de vidro 30mL para lembrancinha de Natal – MZ Decorações – R$ 2,90 cada

1- Boneco Papai Noel – Lojas Americanas – R$ 29,99

2- Biscoitos Gingerbread – Amor aos Pedaços – R$ 20 a caixa

1- Árvore com 3 bombons Ferrero Rocher – Ferrero – R$ 9,90

2- Latinha Personalizada – MZ Decorações – R$3,20 cada

1- Cofre de Natal, Modelo rena azul (10 unidades) – MZ Decorações -R$ 35

2- Mini Bolo de Castanhas 150g – Amor aos Pedaços – R$ 29 cada

1- Sachê com sais de banho Banho da Sorte – The Body Shop – R$ 15,90

2- Enfeite de Papai Noel – Rei do Armarinho – R$ 21,47

1- Caneca de Natal com estampa de Papai Noel – Preçolândia – R$ 4,90 cada

2- Caixa de brigadeiros decorados com seis unidades – Ateliê Deias – R$ 30 cada

1- Caixa de bombons recheados – Amor aos Pedaços – R$ 35

2- Jogo com três estrelas para pendurar na árvore de Natal – Rei do Armarinho – R$ 19,81

1- Caixa acrílica com amêndoas – MZ Decorações – R$ 4,90 cada

2- Potinhos de brigadeiro de colher – Ateliê Deias – R$ 8 cada

1- Chaveiro árvore de Natal – MZ Decorações – R$3,90 cada

2- Mini pães de mel decorados (caixa com 4 unidades) – Ateliê Deias – R$ 22

1- Enfeite para árvore – EVA boneco de neve com cinco unidades – MZ Decorações – R$5,10

2- Espuma de banho Golden Wonder – LUSH – R$ 33 cada

Caixa dos desejos – caixa recheada com 4 brownies (opções em chocolate belga, brigadeiro e brownie branco) criada especialmente para comer durante a virada do ano – Give a Gift – R$ 30

*Preços pesquisados em 29/11/2017