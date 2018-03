Não se engane: a lista de presentes é parte fundamental no planejamento de qualquer casamento. Afinal, para os noivos, é uma forma de se organizar para montagem da nova casa e, para os convidados, um filtro importante para que não comprem algo repetido ou de que o casal não goste. E, felizmente, fazer uma lista hoje é muito mais simples do que no tempo da sua mãe. É claro que a abundância de produtos disponíveis no mercado é uma das vantagens, mas o melhor mesmo é que atualmente existe o serviço de lista de casamento, que pode ser encontrado em diversas lojas físicas e online.

Mas como escolher entre tantas opções? Para ajudá-la a eleger o lugar perfeito para fazer a sua lista, reunimos alguns elementos essenciais que guiarão sua escolha:

Credibilidade

Com uma busca rápida na internet, você já deve ter visto quantos serviços de lista de casamento há por aí. Para não cair em golpes, é importante escolher locais conhecidos e recomendados, o que garante a idoneidade e o compromisso com os noivos. A Camicado, por exemplo, é uma rede de lojas especializada em casa e decoração que está no mercado há mais de 25 anos e possui tradição no serviço de lista de casamento.

Variedade de produtos

Vale a pena conferir in loco a diversidade e a qualidade dos produtos e marcas disponíveis no lugar. Se ele tiver loja física, ponto positivo! Caso seja exclusivamente online, é necessária uma pesquisa mais detalhada para coletar essas informações. E não adianta escolher um local que venda produtos que não têm nada a ver com os noivos, não é? Conheça o estilo de cada loja para garantir presentes que combinam com vocês!

O forte da Camicado, por exemplo, é a qualidade e a variedade de estilo. Os noivos encontram itens de cama, mesa e banho, eletroportáteis, utensílios de cozinha e objetos de decoração e organização – tudo em um só endereço e site.

Dinheiro ou presente?

Algumas listas de casamento virtuais permitem, por exemplo, que os noivos fiquem com o valor dos presentes em forma de crédito em vez dos produtos reais. No caso da Camicado, há as duas opções: dá para receber os itens em casa ou ter o equivalente pago por eles disponível para gastar na loja. Essa opção é uma forma elegante de arrecadar dinheiro para comprar os produtos com calma na loja, em até seis meses após o casamento. A tranquilidade para escolher é um alívio depois da rotina corrida do casório!

Possibilidade de troca

Recebeu um presente repetido ou está interessada em um modelo diferente do que pediu originalmente na lista? É bom ter a opção de trocar os produtos. Certifique-se de que a loja escolhida oferece essa possibilidade antes de bater o martelo.

Prazo de entrega

Já pensou ganhar sua casa nova inteirinha de presente e não receber os produtos quando se mudar para lá? Complicado, mas são tantos casos por aí… Vale conferir antes quais são os prazos de entrega ou de retirada em loja. Na Camicado, os convidados têm frete grátis na entrega dos presentes e os noivos escolhem até duas datas para o envio programado. O casal também pode optar por resgatar os itens em uma das 98 lojas físicas da rede.

Comodidade

Gerenciar a lista de presentes online é uma praticidade bem-vinda na correria dos preparativos do casamento. Mas é preciso ficar atenta às facilidades de navegação no site antes de escolher a loja certa. Não adianta optar por um lugar que, por exemplo, deixa o link da lista de casamento escondido. Os seus convidados não conseguirão encontrá-lo caso não estejam familiarizados com compras pela internet.

Na Camicado, o casal pode criar a lista pela internet ou em qualquer uma das lojas da rede até cinco meses antes do casório. Ainda pelo site, é possível agradecer, de forma fácil e intuitiva, a todos os convidados que compraram presentes. Por sua vez, os convidados também conseguem enviar recadinhos aos noivos.

Mimos

Vamos combinar que colocar uma lista de casamento em um lugar só tem que render algumas vantagens para os noivos, não acha? Por isso, vale ficar de olho nisso. Na Camicado, o casal ganha 3% de bônus em produtos sobre o valor total de presentes comprados. E mais: os noivos que receberem 4 000 reais em presentes até o dia 15 de julho poderão concorrer a um fim de semana dos sonhos na promoção Casas do Brasil.