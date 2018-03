Enquanto algumas noivas esperam ansiosas pelo dia da festa de casamento, outras querem mesmo é saber e planejar todos os detalhes sobre a viagem de lua de mel. Com um mundão desses à sua disposição, às vezes fica até difícil eleger o destino mais apropriado para dividir aqueles dias especiais ao lado da pessoa amada.

É claro que fatores como grana, disponibilidade de tempo e organização contam (e muito) na hora de fechar um pacote de viagem. Mas no caso da lua de mel, muitos casais optam por colocar os sonhos em primeiro lugar. Afinal, se existe um clichê certeiro é aquele de que viagens são investimentos para a vida toda – seja em experiências ou em memórias inesquecíveis.

Maristela Gomez, diretora da agência Cinqtours Viagens, conta que, em 2018, casais apaixonados têm procurado principalmente por países da Ásia para passar a lua de mel. Para ela, o continente costuma atrair pela diversidade de passeios turísticos e cultura bem diferente da nossa.

Além dos países asiáticos, ela revela que roteiros com destino ao continente africano, e também à Oceania, têm despertado igualmente a atenção dos futuros pombinhos.

Prepare-se para ficar de olho nos sites de promoções de passagens, agências e guias de turismo – a seguir você confere os 10 destinos (entre continentes, países e cidades) mais bombados para viajar de lua de mel em 2018.

Tailândia, Ásia

Parque Histórico de Sukhothai, em Sukhothai, Tailândia, considerado patrimônio mundial pela UNESCO

Templos budistas, mercados famosos, vida noturna agitada, cenários altamente instagramáveis e, de quebra, algumas ilhas paradisíacas ao redor. A Tailândia tem um pouco de tudo e é uma das melhores opções para casais que desejam fugir do lugar comum durante a lua de mel.

Maristela recomenda um roteiro que comece pela loucura da capital, Bangkok, que chama atenção pela arquitetura, com seus edifícios grandiosos de beleza instigante. Lá, por sinal, é onde a noite costuma ferver. Depois, vale visitar Chiang Mai que, construída dentro de uma muralha, hoje é considerada o centro cultural da Tailândia, além de uma das cidades mais importantes para a prática do budismo. Região mais tranquila, Chiang Mai é cheia de paisagens exuberantes, além dos templos famosos – Wat Doi e Wat Phra Singh.

Para quem deseja conhecer mais sobre a história do local, uma passada por Chiang Rai permite entrar em contato com as tribos mias tradicionais da cidade que, junto com Mianmar e Laos formam o chamado “Triângulo de Ouro”.

Para terminar, as ilhas e o azul do mar de Andaman: Phuket (a maior delas), Phi Phi Island (onde foi gravado o longa “A Praia”, com Leonardo DiCaprio) ou Kho Samui são o destino perfeito para relaxar, tirar belas fotos e se desconectar da rotina.

A partir de três mil dólares por pessoa é possível montar roteiros de 15 dias (cerca de 20 mil reais por casal)*.

Filipinas, Ásia

Vista das ilhas do Arquipélago Bacuit – El Nido, Filipinas

Maristela aponta que o arquipélago das Filipinas é o destino mais procurado do momento, por apresentar uma boa relação custo-benefício e agradar dos casais mais aventureiros aos mais tranquilos – dá para mergulhar com tubarões ou descansar em um resort à beira-mar, você decide. Lá você vai se deparar com ilhas incríveis, vulcões e cidades históricas, montanhas e um mar de cair o queixo.

A capital Manila reúne muralhas, igrejas, mercados e museus, com destaque especial para o museu San Agustin. Bons restaurantes e o santuário mais importante das Filipinas (em Rizal Park) também entram na conta. Já entre as ilhas – que são muitas – cinco merecem atenção especial. Bohol é a primeira delas, onde você pode mergulhar com golfinhos, tartarugas e explorar as praias de areia branca, em Palmican Island.

Na pequena ilha de Boracay, conhecida como a “Ibiza das Filipinas”, 25 pontos de mergulho se misturam às faixas de areia clara. Junte a isso algumas praias das mais descoladas e, ainda, uma vida noturna memorável. A ilha de Cebu é uma das mais ricas do local, onde acontece o festival Sinulog: anualmente, no terceiro domingo de janeiro, uma festa de rua reúne foliões de todos os cantos para celebrar o menino Jesus.

Palawan e Coron completam o quinteto. Apesar de não terem fácil acesso, compensam pelas lindas lagoas e praias escondidas. Em Palawan, inclusive, passeios pelo rio subterrâneo são mais do que válidos, que podem ser feitos de caiaque ou mergulhando.

A partir de quatro mil dólares por pessoa (aproximadamente 27 mil reais por casal), podem ser montados roteiros de 15 dias nas Filipinas. Lembrando que o clima mais favorável para visitar o arquipélago é entre janeiro a maio, sendo esse último o mês mais quente do ano por lá (de junho a dezembro a quantidade de tufões no local costuma aumentar).

Ilhas Fiji, Oceania

Vista aérea de Fiji, cercada por recife de coral

Pense em um cenário paradisíaco que mais parece de cinema. As ilhas Fiji são tudo isso e mais um pouco, apesar dos preços consideralvemente salgados. Lá, o cool é explorar as praias desertas, mergulhar nas águas cristalinas e contemplar a natureza generosa do local.

Destino dos mais românticos, Fiji é um arquipélago com mais de 300 ilhas – VitiLevu e VanuaLevu, de origem vulcânica, são as maiores delas.

Para se hospedar, algumas opções são a Laucala Island, pequena ilha privativa localizada na costa nordeste de Taveuni, a Vomo Island Resort, também privativa e o Royal Davui Island Resort, retiro configurado apenas para adultos.

Em Laucala, um conjunto rústico de 25 vilas charmosas, apenas cinco restaurantes e bares ficam responsáveis pela gastronomia do local, enquanto esportes aquáticos, caminhadas, golfe e cavalgadas formam as atividades principais.

Vomo Island, uma das ilhas Mamanuka, está ancorada pelo Monte Vomo e rodeada por areia branca e um mar tranquilo. Por ser escondida, é ainda mais exclusiva. Já a ostentação fica por conta do Royal Davui, localizado no topo de um recife com vista panorâmica para as ilhas vizinhas. 16 vilas cercadas de vegetação tropical, piscinas privativas e chuveiros ao ar livre dão uma ideia do que os espera.

A partir de 31 mil reais por casal, em roteiros de 7 dias.

Ilhas Turcas e Caicos, Caribe, América do Norte

Vista aérea da marina de Turcas e Caicos

No Caribe, em território britânico, estão o arquipélago das Turcas e Caicos, com belezas naturais para dar e vender e um mar de águas mornas e cores que vão do verde ao azul-turquesa. Para quem busca tranquilidade, calorzão (as temperaturas batem os 28 graus, sendo que faz sol em 320 dias do ano) e romantismo, o destino é esse.

Lá encontra-se, também, um dos maiores recifes de coral do mundo – ou seja, para nenhum apaixonado por mergulho colocar defeito. Ah! Ao explorar o mar do local, conte com a companhia de golfinhos, baleias, raias e tartarugas- marinhas.

Em um total de 40 ilhas, sete são as mais conhecidas: Providenciales (a famosa, queridinha dos turistas e onde está a maior população do arquipélago), North Caicos, Middle Caicos, East Caicos, South Caicos, West Caicos e Grand Turk (onde está a capital, Cockburn Town).

Nas ilhas, conhecidas pela hospitalidade dos locais, as atrações principais giram em torno do santuário de pássaros de French Cay, o parque subaquático nacional Columbus Landfall e a fazenda de ostras de Caicos.

Para um roteiro de uma semana em Turcas e Caicos, um casal gasta, aproximadamente, 21 mil reais.

Polinésia Francesa, Oceania

Vista do incrível mar da ilha de Bora Bora, na Polinésia Francesa

No Pacífico Sul está a Polinésia Francesa, vizinha da Nova Zelândia e território da Polinésia, mas dependente da França. Considerado um dos locais mais bonitos do mundo todo, é um conjunto de cinco arquipélagos que conta com 118 ilhas e atóis, sendo 14 deles os mais conhecidos: Bora Bora (a preferida dos casais em lua de mel), Hiva’Oa, Huahine, Maiao, Maupiti, Mehetia, Moorea, Nuku Hiva, Raiatea, Tahaa, Taiti, Tetiaroa, Tubuai e Tupai.

Tetiaroa, um pequeno atol isolado a cerca de 50 quilômetros ao norte da ilha de Tahiti, inclui uma lagoa de águas incrivelmente cristalinas, mar azul e céu quase sempre ensolarado. A ilha, que por muito tempo ficou inacessível ao público, hoje conta com o resort “The Brando”, um dos mais luxuosos – e ecológiocos – do planeta.

O hotel leva esse nome em homenagem ao ator Marlon Brando, que por muitos anos, após comprar a ilha, usou Tetiaroa como um refúgio para se isolar de sua vida sob os holofotes de Hollywood.

Passeios de jet ski, visitas às lagoas naturais e mergulhos mil estão entre as atividades mais comuns na Polinésia Francesa. Mas saiba que essa não é uma viagem para quem quer economizar: a partir de 68 mil reais por casal é possível montar roteiros de uma semana, sendo três deles no resort The Brando para lua de mel (se o destino não for o resort, os valores ficam mais acessíveis).

África do Sul, África

Não é à toa que a África do Sul foi o país escolhido por Marina Ruy Barbosa para passar a lua de mel. A viagem permite que os casais observem bem de pertinho os famosos animais da África selvagem, explorem o cotidiano e as noites na Cidade do Cabo e, ainda, degustem uns bons vinhos nas rotas específicas para isso. Ah! Saiba que a a África do Sul é uma região para visitar em qualquer época do ano, sem restrições, independente da estação.

Além da Cidade do Cabo, recomenda-se fazer os passeios na Rota Vinícola e na Rota do Jardim, na região vinícola de Cape Winelands, que possui arquitetura holandesa e passa pelas cidades de Stellensbosch e Franschhoek – lá estão localizadas algumas das vinícolas mais bonitas do mundo.

A Rota do Jardim, inclusive, combina praias e montanhas, em uma paisagem inesquecível. Por lá, vale dar um pulo na cidade praiana de Mossel Bay, e visitar as cidades de Knysna, George e Plettenberg Bay.

Para quem faz questão do safári, é no Parque Nacional Kruger, no nordeste do país, que mora a diversão. Safáris pela savana, feitos de dia e de noite com os tradicionais jipes, voos de balão e uma mirada em animais selvagens e já em extinção são alguns dos passeios que você encontra à disposição no parque.

A partir de 22 mil reais por casal é possível montar roteiros completos de duas semanas na África do Sul.

Butão, Ásia

"Big Golden Buddha", uma das maiores estátuas do Buda do mundo, localizada em Thimbu, Butão

O Butão é um dos últimos sobreviventes da monarquia budista no mundo. Localizado no sul da Ásia e fazendo fronteira com a China e a Índia, é o destino ideal para quem procura por paisagens de montanhas (o país fica no extremo leste dos Himalaias), vistas deslumbrantes e muita história.

Thimbu, além de capital, é também a maior cidade do Butão. É lá que está instalado o Palácio Dechenchoeling, residência oficial do rei. Os mosteiros são imperdíveis e valem a visita – aqui, é importante falar sobre o Tiger Nest, mosteiro localizado em Paro, e empoleirado a três mil pés acima do vale.

Aldeias, templos, fortalezas, florestas, festivais de dança de um povo tradicional e simples, vivendo em um espaço tranquilo e respirando do ar tibetano, fazem do Butão uma experiência difícil de superar.

Com preço amigo, uma visita de quatro noites com roteiros completos no Butão custa, aproximadamente, dez mil e quinhentos reais por casal.

Namíbia, África

Céu estrelado e arco da Via Láctea vistos do deserto da Namíbia, na África

Dizem que na Namíbia é possível avistar as estrelas como em nenhum outro lugar do mundo – sendo assim, um dos destinos mais indicados para quem procura tranquilidade e paisagens diferentes durante a lua de mel.

Como se não bastasse, o país apresenta uma vasta vida selvagem e cenários inacreditáveis, que envolvem planícies de cascalho e rochas, além de oceanos de areia com dunas gigantes. Tudo isso pode ser visto no Deserto do Kalahari, que faz parte do Namib-Naukluft Park.

As dunas de Sossusvlei, de cor avermelhada e que abrigam animais que só existem ali, também são outro ponto de destaque. No parque é possível realizar atividades como observação das estrelas, piquenique privativo no meio do deserto, safáris e caminhadas.

Dez noites no país custam, aproximadamente, 31 mil reais por casal.

México, América do Norte

Pirâmide de Kukullkan, em templo Maia de Chichen Itza, em Yucatán, México

Destino acessível, o México costuma atrair tanto os casais que buscam viagens mais sofisticadas quanto os que optam por roteiros mais simples. Nas cidades praianas, como Cancún, Cozumel, Riviera Maya, Los Cabos e Puerto Vallarta (as preferidas dos casais mais jovens, por serem baratas), os turistas têm acesso a um mar azul-turquesa e praias de areias clarinhas, além de boa infraestrutura e elogiada vida noturna.

Na costa meridional da Baja Califórnia, Los Cabos – cidade queridinha de celebridades – merece atenção por seus restaurantes descolados, natureza e boa estrutura. Já Puerto Vallarta e Riviera de Nayarit, também na costa da Baja Califórnia, eram antigas aldeias de pescadores, e hoje são reduto de boa gastronomia e hospedagem.

Para quem gosta de história e antigas civilizações, vale dar um pulo na Península de Yucatán, que mistura antigas ruínas da civilização Maia com bonitas praias e paisagens naturais.

Para passar uma semana no México, com roteiro que envolve praias e cidades, o casal gasta, aproximadamente, 14 mil reais.

Prado (BA), América do Sul

Vista aérea do mar de Corumbau, Bahia, Brasil

Você não precisa ir muito longe para desbravar paisagens exuberantes durante a lua de mel – há cidades brasileiras tão incríveis quanto os destinos internacionais, basta pesquisar.

Por exemplo, no município de Prado (BA), está localizada a região mais isolada do sul da Bahia, que atende por Ponta do Corumbau e é um verdadeiro paraíso brasileiro. De natureza quase intocada, lá você vai se deparar com uma fartura de espécies da fauna e da flora, além de praias completamente preservadas, apesar de ser uma região turística.

Vilas de pescadores, índios Pataxós como parte da vizinhança, barulho das ondas o dia todo, hotéis rústicos e o impressionante encontro do Rio Corumbau com o mar são algumas das coisas que você vai encontrar por lá.

A partir de dez mil reais por casal, para uma semana em Ponta do Corumbau.

*Preços fornecidos pela Cinqtours Viagens, em 29/03/2018.