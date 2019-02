Luisa Mell recebe ameaça de morte após fazer resgate de cães em Piedade

A apresentadora e ativista Luisa Mell fez um resgate histórico na cidade de Piedade, no interior de São Paulo. Cerca de 1700 animais foram salvos de um canil que praticava maus-tratos contra os bichos. O ato aconteceu após a polícia ambiental receber uma denúncia anônima.

–

Por meio de vídeos nos stories em sua conta do Instagram, Luisa contou que está sendo ameaçada de morte e teve que acionar a polícia para pedir ajuda. “Olha que absurdo! Tive que chamar um monte de polícia porque os criadores queriam me matar, invadir o local e retirar os animais. Vocês não sabem o que estou passando”, desabafou.

Ela revelou que há uma circulação de mensagens que reproduzem as ameaças e que está tomando as devidas providências para cessar essa atitude. “A gente está monitorando tudo. Viu, seus bandidos, a gente tá sabendo de tudo. Tentaram invadir nosso centro de triagem. Estão querendo me matar!”, disse em tom de revolta.

Mesmo sob as ameaças, Luisa afirmou que não desistirá da causa. “É uma guerra, eles perderam o negócio deles. Estão todos os criadores do Brasil juntos querendo me destruir, mas não vão conseguir e a gente vai acabar com essa baixaria de exploração de animais. Eu não vou desistir e sei que tenho um exército do bem comigo!”, falou Luisa.