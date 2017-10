Os cães salvos por Luisa Mell finalmente estão sendo tratados bem

As redes sociais assistiram chocadas ao resgate, feito na última sexta-feira (29), de 135 cachorros que sofriam de maus-tratos em um canil certificado em Osasco, na grande São Paulo. A ação, organizada pela ONG da ativista Luisa Mell em parceria com Polícia Civil, Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Sanitária, toda divulgada no Instagram da apresentadora, mostrou a situação deplorável na qual os animais se encontravam: sem banho, machucados e com fezes grudadas nos pelos.

De acordo com ela, os cães das raças yorkshire, lhasa apso, pug e labrador Golden eram explorados até a morte para reprodução e venda dos filhotes. Em um dos vídeos, é possível ver uma cadela com problemas nas patas traseiras, um cãozinho com o maxilar quebrado e vários outros com os pelos embolados e sujos. “Me faltam palavras para descrever todo o horror que presenciei. Eu não podia resgatar tantos de uma vez, mas como deixá-los ali sendo torturados, maltratados e explorados até a morte?”, escreveu Luisa.

Nas redes socias, a artista pediu doações, além de conscientizar as pessoas da importância de adotar cães em vez de comprá-los. Após a campanha (que continua rolando e ainda precisa de MUITA colaboração), neste domingo (1), a ativista mostrou como finalmente os cães estão recebendo o tratamento que merecem. “Amigos, estamos literalmente trabalhando a 48 horas sem parar! Preciso muito agradecer a todos que estão ajudando, compartilhando, a todos os voluntários que vararam as noites no Instituto Luisa Mell trabalhando e a todos que ajudaram. Assim foram nossos últimos 2 dias. Perdi a conta de quantas vezes chorei e de quantas vezes me alegrei. Obrigada, muito obrigada por tudo! Ainda há muito o que fazer. São muitos cães doentes e em péssimo estado, mas não vamos desistir de nenhum”, postou.

E, se você optar por comprar um cachorro e não adotar de uma ONG, procure sempre saber a procedência do animal e as condições nas quais ele vive.