Malala Yousafzai virá ao Brasil falar sobre educação e direitos da mulher

Malala Yousafzai tem apenas 20 anos de idade, um Prêmio Nobel da Paz, conquistado aos 17, e uma história de vida inspiradora. A jovem ativista é, atualmente, uma das maiores referências quando o assunto é o direito das mulheres à educação, principalmente em países menos igualitários, como o Paquistão, sua terra natal.

No próximo dia 09 de julho Malala, convidada pelo Itaú Unibanco, virá ao Brasil, mais especificamente à cidade de São Paulo, para falar diretamente com alunos de ONGs e escolas públicas parceiras do banco. Em uma conversa que será mediada pela conselheira do Itaú Unibanco, presidente e fundadora do Instituto Alana, Ana Lúcia Vilella, serão abordados assuntos como educação, leitura, direitos da mulher, vínculo familiar e tolerância.

Infelizmente, o evento é fechado para convidados, mas os demais interessados poderão assistir à palestra através das redes sociais (Twitter e Facebook) do Itaú Unibanco.

Ainda não se sabe se o evento passará por mais cidades do Brasil. Torcemos para que sim!