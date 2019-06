Ótima notícia! Marta treinou normalmente na última terça-feira (11). Ainda não se sabe se ela vai entrar em campo no jogo contra a Austrália na quinta-feira (13), mas essa possibilidade não está descartada.

Treino de finalização rolando. Em ação, Marta, Geyse, Raquel e Daiane #TRSeleçāoFemininaDia20 pic.twitter.com/JHot6Pajjh — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 11, 2019

A atacante do Brasil lesionou um músculo na coxa esquerda e ainda não estreou em campo como as outras garotas – pois ficou fora do jogo contra a Jamaica.

As nossas mulheres brilharam no último domingo (9) e estamos ansiosas para ver a Marta em ação. Vamos torcer!