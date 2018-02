Aos amantes de hambúrguer residentes nos Estados Unidos, atenção. Como parte de uma promoção de Dia dos Namorados (o Valentine’s Day, que acontece por lá no próximo dia 14 deste mês), o McDonald’s desenvolveu um anel formado por sete peças, de ouro 18 quilates, safiras e diamantes, para presentear um de seus clientes mais apaixonados… pelo sanduíche!

O anel, batizado de Bling Mac e desenvolvido pela designer de joias Nadine Ghosn em comemoração aos 50 anos do Big Mac, irá para quem tweetar a mensagem mais criativa levando em conta seu amor pelo lanche, acompanhada da #BlingMacContest – é importante, também, marcar o perfil do McDonald’s no Twitter na hora de postar seus votos.

A joia custa 12.500 dólares, o equivalente a 40.900 reais. Cravejada de diamantes, reproduz perfeitamente o Big Mac – tem dois hambúrgueres, alface, picles… nem o “gergelim” ficou de fora da peça. A promoção vai de 07 a 14 de fevereiro, e o resultado será divulgado no próximo dia 28 (quarta-feira). Junto com o concurso, foi lançado um vídeo incrível para chamar atenção dos participantes.

Para comemorar o aniversário do lanche, o McDonald’s lançou, também nos Estados Unidos, três tamanhos diferentes de Big Mac – Grande, Big e Jr. – disponíveis nos restaurantes americanos participantes.

Veja o vídeo de divulgação da promoção (em inglês):

Você usaria?