Descobrimos de onde veio o famoso meme da Mônica no computador

Com certeza, em algum momento de 2017, você enviou ou recebeu o famigerado meme da Mônica. A imagem, que rodou a internet nesse ano inteiro, mostra a principal personagem de Maurício de Sousa mexendo em um computador, enquanto a palavra “ata” aparece na tela. O meme, que teve infinitas releituras, viralizou de tal forma, que até a Mônica de Sousa, a da vida real, fez a sua própria versão dele. Lembra?

Mas, afinal, de onde será que veio a imagem que deu origem a tudo isso? Foi graças ao Twitter, mais especificamente à usuária @ohtorii_, que o mistério foi revelado. Ela estava em sua casa, olhando para a estante, quando encontrou o gibi original, com a capa em questão.

A foto está no Almanaque da Mônica de número 102, publicado pela Editora Globo, no ano de 2004. A diferença, claro, é que, em vez do irônico “ata” surgindo na tela, estão os desenhos de outros personagens conhecidos da Turma, como Chico Bento, Cebolinha e Cascão. Olha só:

Se você era fã da Turma da Mônica em 2004, há grandes chances de também possuir essa relíquia em casa. Que tal dar uma olhada na sua coleção?