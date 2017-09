45 memes imperdíveis para responder comentários homofóbicos

No trabalho, em rodas de amigos, no Facebook e nos grupos do Whatsapp, o assunto da semana tem sido a aprovação da liminar que permite que psicólogos ofereçam terapias de “reorientação sexual” aos seus pacientes.

Muita gente se manifestou sobre o assunto e criticou a decisão do juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, incluindo um grande time de famosos. Nas redes sociais, os usuários publicaram seus melhores memes para ironizar a situação e deixar claro o recado: a homofobia é que deve ser revertida.

Para calar os comentários homofóbicos que ouvimos por aí, separamos imagens certeiras, que merecem ser compartilhadas. Vem ver!