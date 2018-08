Menino de cinco anos tenta matar aula da maneira mais fofa

Quem nunca pensou em planos infalíveis para matar aula quando era criança? Gabriel Lucca começou cedo: com apenas cinco anos bolou a maneira perfeita de garantir um dia inteiro brincando em casa. Entregou para a mãe um bilhetinho assinado pela professora, avisando que no dia seguinte não haveria aula.

O bilhete chegou nas mãos da professora Paula Renata Robardelli, que postou o feito do aluno no Facebook. “Quando seu aluno Gabriel Lucca, de 5 anos, já leitor e escritor resolve trollar sua mãe Geovana Santos e sua professora… Eita geração das espertas”, escreveu Paula na postagem com a foto do bilhete.

Não tem como ficar bravo com uma criança tão esperta, não é? Afinal, “é verdade esse bilhete”, e o menino só estava entregando aos responsáveis. E a mãe explicou direitinho que a brincadeira do Gabriel teve repreensão, mas que isso não torna a criança uma pessoa terrível, mas sim um brincalhão.