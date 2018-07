Meninos salvos na Tailândia são convidados a entregar prêmio da Fifa

Membros de um time de futebol, os meninos e o treinador salvos da caverna alagada na Tailândia foram convidados a entregar o prêmio ao melhor jogador do mundo eleito pela Fifa. A cerimônia que releva os destaques do futebol internacional acontece em Londres, no dia 24 de setembro.

Antes disso, eles já haviam sido convidados a participar do encerramento da Copa do Mundo, que acontece no próximo domingo (15). Por ordens médicas, infelizmente os garotos e seu mentor não poderão realizar esse sonho.

“Eles estão na fase de quarentena, o que obviamente leva tempo. Vamos tentar fazer com que vejam pela televisão”, declarou o Ministério de Saúde Pública da Tailândia.

Com idades entre 11 e 16 anos, os doze meninos e o técnico ficaram ilhados em uma caverna no dia 23 de junho, devido a chuvas fortes que caíram em Tham Luang, cidade do norte da Tailândia. A operação de resgate durou três dias e somente em 10 de julho todos eles encontravam-se salvos.