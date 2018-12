Adeus ano velho, feliz ano novo! 2019 está quase chegando e uma das maneiras de receber esse ano novinho em folha com as melhores energias é compartilhando mensagens com as pessoas que amamos. Por isso preparamos 10 cartões para você baixar e enviar por WhatsApp, Facebook Messenger ou até postar no Instagram.

Nesse ano nossa inspiração foram as tradições brasileiras para boa sorte e prosperidade. Réveillon é época de pular ondinhas, comer romã, jogar flores no mar e fazer pedidos com fé de que tudo melhore! Então compartilhe sua tradição favorita, acompanhada de uma mensagem carinhosa.

–

Na tradição brasileira, a frutinha representa a prosperidade. Então vale comer em uma receita especial, ou mesmo in natura. Há quem guarde as sementinhas que, depois de secas, podem ser guardadas em um saquinho de pano até o ano seguinte.

–

Amarelo é dinheiro, rosa é amor, branco é paz. Há quem acredite que passar a virada do ano com a lingerie da cor certa garante boa sorte no ano seguinte. Na dúvida, vale escolher bem a cor da underwear.

–

Essa tradição nasceu com as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Fazer oferendas para Iemanjá (ou Janaína), a rainha do mar, é algo muito comum. Por isso que tanta gente gosta de passar o réveillon na praia.

–

Mais uma tradição praiana. A cada ondinha pulada, um pedido é feito. Há quem aproveite para já mergulhar de cabeça e deixar as bad vibes para trás.

–

Quem já assistiu a queima de fogos da praia de Copacabana, pessoalmente ou pela TV, já viu aquele mar de pessoas de branco esperando pela virada. Branco é a cor da paz – e taí algo que todo mundo deseja ano após ano, certo?

Em 2019 você quer dinheiro, meu bem? Então a simpatia aqui é a seguinte: guarde uma folha de louro, aquela planta que usamos como tempero, dentro da sua carteira. No ano que vem você troca por uma nova.

–

A tradição das uvas é bem parecida com a das romãs. Coma a frutinha e guarde as sementes. Quando elas estiverem sequinhas, você pode guardar. Diz a simpatia que isso atrai uma sorte danada.

–

Feliz 2019 para você!