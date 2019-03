Mensagens inspiradoras para compartilhar no Dia Internacional da Mulher

Todos os anos, o Dia Internacional da Mulher é mundialmente reconhecido como uma data que memoriza a luta e a busca por direitos das mulheres para um mundo mais justo. Em vez de mandar apenas um “Feliz Dia da Mulher”, que tal enviar uma mensagem inspiradora para as mulheres que você conhece?

Nós, do MdeMulher, preparamos 10 cartões especiais para você compartilhar na sua timeline do Facebook, no Instagram, ou ainda no WhatsApp. Assim, você pode inspirar ainda mais outras mulheres a lutarem por igualdade.

Baixe as imagens com frases inspiradoras de grandes mulheres da mídia:

Viola Davis é uma atriz e produtora norte-americana que coleciona vários prêmios de cinema (Oscar, Globo de Ouro, BAFTA), sendo um deles histórico: ela é a primeira mulher negra de qualquer nacionalidade a ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama no Emmy Awards, a maior cerimônia dos astros da TV.

– Shonda Rhimes é cineasta, produtora e criadora da famosa companhia ShondaLand, cujo currículo é composto por grandes títulos como ‘Grey’s Anatomy‘, ‘How to Get Away with Murder‘ e ‘Scandal‘. –

Aclamada pelo público, Meryl Streep é considerada como a “melhor atriz de sua geração”. Ela apoia a campanha ‘Equality Now‘, uma iniciativa global que luta pelos direitos das mulheres ao redor do mundo. Além disso, adere também a outras causas como o ‘Mothers & Others‘ e ‘Scenic Hudson‘, ambos relacionados à saúde infantil.

Lady Gaga é cantora, compositora, atriz e produtora musical. Desde sempre apoiou a causa das mulheres e da comunidade LGBT. Já participou de diversos movimentos filantrópicos e possui sua própria fundação focada em empoderamento da juventude, a ‘Born This Way Foundation‘.

Hannah Gadsby é uma escritora e comediante que modificou a área do stand-up com seu humor ácido, mas cheio de críticas. Ela estrela ‘Nannete‘, seu próprio especial disponível na Netflix.

Fernanda Montenegro é uma atriz, radialista, locutora e apresentadora brasileira, sendo considerada uma da melhores intérpretes do país. Já foi indicada ao Oscar uma vez por ‘Central do Brasil‘, em 1999, e é vencedora do prêmio Emmy Internacional de Melhor Atriz por seu papel na série ‘Doce de Mãe‘.

Maria Casadevall é uma atriz brasileira que apoia fortemente a causa das mulheres e sempre se posiciona a respeito de injustiças, acontecimentos ou manifestações acerca dos direitos das mulheres.

Taís Araújo é uma apresentadora e atriz brasileira que defende a igualdade de direitos na sociedade não só da causa feminista, mas também da questão racial.

Elza Soares é uma lenda da música nacional que inspira e motiva outras mulheres a lutarem e defenderem seus direitos através de sua história de superação e o legado que carrega até hoje.

Fernanda Lima é uma atriz e apresentadora brasileira. Seu ativismo tornou-se muito evidente quando começou a debater sobre assuntos considerados “polêmicos” e que são tabu na sociedade no programa televisivo ‘Amor & Sexo‘, da Rede Globo.