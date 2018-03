Mensagens inspiradoras para enviar no Dia Internacional da Mulher

O Dia Internacional da Mulher, ano após ano, se consolida como um dia para marcar a luta das mulheres por um mundo mais justo. Que tal em 2018, em vez de mandar mensagens de “Feliz Dia da Mulher” no 8 de março, enviar uma mensagem inspiradora para as mulheres que você conhece?

Preparamos uma série de cartões para você enviar para as mulheres nesse Dia Internacional da Mulher. Seja por WhatsApp, no Facebook Messenger, no Instagram, você pode fazer uma homenagem e ainda inspirar mais mulheres a lutarem por igualdade.

Baixe as imagens com frases inspiradoras para enviar no Dia das Mulheres: