“Vivemos num mundo adoecido”: as mensagens para Marielle Franco

Na noite desta quarta-feira (14), a vereadora Marielle Franco foi assassinada a tiros quando voltava de um evento chamado “Jovens Negras Movendo as Estruturas”, no qual falou sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, cidade que a elegeu vereadora sendo a quinta mais votada.

Nas redes sociais, as pessoas estão desoladas com o crime de causa ainda não confirmada pela polícia. O sentimento que reina é de luto, medo e choque. Famosos como Elza Soares, Karol Conka e Gregório Duvivier foram ao Twitter prestar homenagens.

Confira:

Elza Soares, cantora

Das poucas vezes que me falta a voz. Chocada. Horrorizada. Toda morte me mata um pouco. Dessa forma me mata mais. Mulher, negra, lésbica, ativista, defensora dos direitos humanos. Marielle Franco, sua voz ecoará em nós. Gritemos. — Elza Soares (@ElzaSoares) March 15, 2018

Dilma Rousseff, ex-presidente

Tristes dias para o país onde uma defensora dos direitos humanos é brutalmente assassinada. Lamento e repudio a morte da ativista Marielle Franco, vereadora pelo PSOL, e de Anderson Pedro Gomes, seu motorista. Leia mais aqui: https://t.co/kzfiQJysGn #MariellePresente pic.twitter.com/JCN2lirRmC — Dilma Rousseff (@dilmabr) March 15, 2018

Gregorio Duvivier, humorista

Tiraram a vida de Marielle Franco. Assassinaram uma guerreira. Por ser negra, por ser mulher e por ser guerreira. Marielle dedicou sua vida à luta contra a injustiça e a barbárie. Isso não pode ficar assim. Não podemos nos calar! pic.twitter.com/Q9EAO0FTNz — Gregorio Duvivier (@gduvivier) March 15, 2018

Karol Conka, cantora

A vereadora Marielle Franco foi executada no Rio enquanto milhares de brasileiros sonham com a igualdade, segurança e empatia.

Que sua alma encontre a luz e que a força cresça dentro de cada um de nós pois, vivemos num mundo adoecido e não será fácil concluir nossas missões! — Karol Conka (@Karolconka) March 15, 2018

Serginho Groisman, apresentador

Um covarde assassinato. A sociedade exige uma rápida solução para a morte brutal de Marielle Franco. Inconcebivel uma pessoa ser executada por suas idéias . Que se aplique a todos os assassinados. — Serginho Groisman (@oserginho) March 15, 2018

Nando Reis, cantor

O velório da vereadora Marielle Franco será nesta quinta-feira, dia 15, a partir das 11h, na Câmara Municipal.

Estaremos juntos nas homenagens e na luta por justiça pelas vidas de Marielle e Anderson Gomes, assassinados na noite de ontem.

. . . #MarielleFranco #LutoPorMarielle pic.twitter.com/UewuaER2Qy — Nando Reis (@nando_reis) March 15, 2018

MariMoon, influencer

“Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe?” – Marielle Franco ♡ Oq fazer para vencer estes demônios que metralham até a morte os nossxs guerreirxs? Como impedir que uma criança se torne um adulto q segura uma arma e atira em quem luta pelo bem? #naofoiassalto pic.twitter.com/A0B9tlU9mq — MariMoon (@MariMoon) March 15, 2018

E não foram só eles que decidiram comentar sobre, desde que saiu a primeira matéria sobre o assassinato, as pessoas entraram em suas contas e criaram a tag #NaoFoiAssalto. Essa tag é voltada para todos que acreditam que a morte dela foi na verdade um assassinato por causa da postura dela na política, e os ideais que defendia.

Dentro da tag, várias pessoas procuram mostrar a preocupação ao redor da morte dela, e outras teorias além de que foi por causa de um assalto, tentando descobrir quem seriam os culpados ou o porquê do assassinato.

"Alguns de nós matados. Alguns de nós morridos. Policiais safados assassinam meus amigos (…) Muitos de nós calados, os que falam soam bandidos"#MarielleFrancoPresente #NaoFoiAssalto #MariellePresente — vanessa (@nessalorena_) March 15, 2018

Só uma coisa #NaoFoiAssalto

Foi execução

Marielle Franco pic.twitter.com/XdW1a0SpW3 — Dangerous Woman (@myparadisemi) March 15, 2018

Desde quando dividiram o Brasil entre direita e esquerda as pessoas perderam o senso de empatia. Um crime que pode sim ter sido motivado por questões políticas e algumas pessoas falando mal da moça por defender os direitos humanos?? #NãoFoiAssalto — Vick (@stripperofadam) March 15, 2018

MC Carol faz texto emocionante sobre a morte da vereadora Marielle Franco: “Se você for negro e lutar pelos negros, vc sempre acaba EXECUTADO!!!” #MariellePresente #NãoFoiAssalto pic.twitter.com/HIe2rIFXI3 — BCharts (@bchartsnet) March 15, 2018