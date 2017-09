MEUCORPONÃOÉPÚBLICO: mulheres se mobilizam em campanha incrível

Frente ao revoltante caso protagonizado por Diego Ferreira Novais, o homem que ejaculou em uma passageira dentro do ônibus e que já foi liberado pela Justiça, um grupo de mulheres resolveu lançar a campanha #MEUCORPONÃOÉPÚBLICO. A ideia central do projeto é disponibilizar cartazes gratuitamente, para que sejam colados pelas ruas em forma de protesto.

A ação foi lançada pelo Mad Women, um grupo idealizado pela publicitária Ana Mattioni e pela diretora de arte Paula Fernandes para reunir mulheres criativas através do Facebook. “Os posts sobre o caso não paravam, até que alguém levantou a mão e falou: vamos fazer alguma coisa. E aí começou um remelexo de ideias do que faríamos, até que concentramos na ideia do pôster”, explica Ana.

A partir disso, as mulheres colocaram a mão na massa e lançaram uma série de cartazes com imagens e frases muito incríveis. Todos eles estão disponíveis em alta resolução através do Tumblr e podem ser imprimidos gratuitamente. “Esse é o grande objetivo da campanha. A página no Tumblr existe pra que cada pessoa possa imprimir e colar onde quiser”.

Ana conta que as minas do Mad Women também estão se organizando para ir às ruas fazer um “colaço”, ao melhor estilo lambe-lambe e também com adesivos. “Já até estamos ganhando algumas impressões de graça”, comemora.

Afim de arrecadar verba para engrandecer ainda mais o projeto, as minas ainda lançaram uma vaquinha virtual. Quer dar uma força? É só doar através do catarse.me.

Confira aqui algumas das criações incríveis lançadas pela mulherada: