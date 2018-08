Artista japonês cria miniaturas de animais fofíssimas e encanta seguidores

Depois das cozinhas e comidinhas em miniatura, vem aí os bichinhos de argila, de um tamanho que nem sequer imaginávamos que era possível, confeccionados com muito esmero e cuidado pelo artista japonês Kakuho Fuji.

Mesmo sendo formado em engenharia pela Universidade Politécnica de Tóquio, ele conta no site dele que sempre esteve envolvido com o mundo da arte. E, a julgar pelo talento dele para a escultura, fez a escolha certa ao se jogar no mundo artístico.

Assunto no Twitter depois de aparecer na aba “Momentos”, que destaca alguns destaques na plataforma, ele levou os internautas à loucura com o trabalho delicado dele.

“Como que alguém tem delicadeza suficiente para fazer isso?”, escreveu um dos seguidores. Outra leitora foi ainda mais longe e expressou o que talvez muitos sintam ao ver as obras do artista: “Dá vontade de gritar!” e marcou uma amiga para dividir o sentimento e ver as imagens. Realmente, o resultado é chocante, afinal, como sequer é possível fazer algo tão pequeno e perfeccionista?

Confira esse trabalho inusitado (e se surpreenda como nós!):