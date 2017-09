As pessoas estão muito chocadas com esta resposta da Miss Texas

Bem, essa não saiu como o esperado… Concursos de beleza, por mais anacrônicos que possam parecer em 2017, já há algum tempo, deixaram de ser “apenas” uma competição na qual mulheres muito parecidas entre brigam por causa de uma faixa enquanto reproduzem discursos genéricos pedindo “paz mundial”. Pelo contrário, nos últimos anos, em especial aqui no Brasil, se tornaram plataformas para discussões sobre problemas sociais, empoderamento, direito da mulher, além de colocar luz sobre garotas que nunca são celebradas.

No último domingo (10), durante o “Miss Estados Unidos, programa assistido por milhões de pessoas, aconteceu um desses momentos que comprovam como as coisas estão de fato avançando.

Sorridente como pede o roteiro, a Miss Texas Margana Wood fez o que muita gente não esperava: condenou duramente os supremacistas brancos, neonazistas e os integrantes do movimento racista Ku Klux Klan por causa dos violentos protestos que aconteceram no mês passado em Charlottesville, Virginia. Ela também criticou o presidente Donald Trump – também ex-dono do concurso – por ter demorado a se manifestar.

“Eu acredito que o problema da supremacia branca é, obviamente, um ataque terrorista. E acho que o presidente Donald Trump deveria ter feito um comunicado muito antes afirmando que todos os americanos deveriam se sentir seguros neste país. Essa tem que ser a prioridade número 1 neste momento”, disse ela após questionada se concordava ou não com a opinião do presidente de que “haviam gente de bem nos dois lados” das manifestações.

O vídeo do momento é incrível

No Twitter, muita gente ficou chocada com a declaração dela porque esperavam que ela não saberia responder a questão ou daria uma resposta mais “em cima do muro”. No entanto, a declaração dela foi mil vezes melhor do que feita pelo presidente.

“Com certeza isso não saiu do jeito que eu esperava”, escreveu um, surpreso com a atitude da garota.

Embora, não tenha levado a coroa – ela acabou nas mãos da Miss Dakota do Norte Cara Mund -, Margana mostrou que é possível, sim, falar de política em qualquer lugar, inclusive num concurso de beleza. De quebra, ela conscientizou milhões de pessoas sobre a importância de combater a intolerância.