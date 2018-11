Modelo compartilha fotos com hematomas e denuncia ex-namorado violento

A modelo russa Kira Dice, que também usa profissionalmente o nome Kira Fox, compartilhou em suas redes sociais uma série de fotos para alertar outras mulheres a respeito da violência doméstica. Kira é conhecida especialmente na Rússia, onde já trabalhou para grandes revistas de moda e fez campanhas para grifes como Gucci, Zara e H&M.

Kira usou as fotos, com imagens fortes, para alertar outras mulheres a respeito da violência doméstica. Segundo ela, o então namorado Igor Cherkassky a espancou na casa onde ela vive, em Moscou, no dia 30 de junho deste ano. Ela estava se preparando para viajar à China, onde ia trabalhar, quando foi vítima das agressões.

Segundo Kira, o ex-namorado atirou uma cadeira em cima dela e a espancou. Depois tentou estuprá-la, e quebrou móveis do apartamento, enquanto a xingava aos gritos.

Kira diz que chegou a ficar inconsciente, e que os vizinhos começaram a bater na porta e chamaram uma ambulância, o que a salvou. Ela não encontrou apoio na polícia, que fez com que ela retirasse as queixas que fez.

Depois do ocorrido, Kira ainda continuou com Igor por dois meses, segundo ela, “porque temia pela própria vida”. Ao longo deste período, chegou a perder 10 kg.

Depois do post que ela fez no Facebook, mais uma vítima do mesmo homem teve coragem de expor sua história. E Kira pede: “não fiquem indiferentes à violência doméstica”.