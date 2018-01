Muito Black Mirror! Este site faz você ESQUECER sua série amada

Isso é muito Black Mirror! Alguma vez você assistiu uma série tão boa, mas tão boa que queria poder esquecer para assistir tudo de novo e sentir a mesma emoção? Já? Bom, agora isso talvez seja possível para você, e sem muito esforço. Você pode apagar a sua série favorita da memória e assistir tudo de novo em maratona como se fosse a primeira vez.

A Samsung, junto com a HBO, que está dando essa oportunidade a todos. Ela criou um site exatamente para fazer você esquecer a sua série favorita, e até que é simples, basta você ser hipnotizada pela voz de um locutor em um vídeo com fundo psicodélico.

Dá até medo, né?

Mas, para as corajosas que quiserem tentar, a gente explica como funciona.

Primeiro é importante saber que para poder ter maiores chances de sucesso, você precisa estar em um lugar calmo e que possa fechar os olhos tranquilamente, além de ter que entender inglês para responder aos comandos do locutor.

Até aí tudo bem? Então agora você precisa acessar o site: samsung.com/se/unspoilme/eng/. Podendo ser acessado pelo celular e pelo computador.

Abriu direitinho o site? Agora basta clicar em “GO TO HYPNOSIS” que vai aparecer uma tela escrito em inglês: “Nós amamos séries de TV. Por isso focamos em oferecer uma vasta gama de conteúdos na nossas SmartTVs. E, por isso, também damos para você a opção de assistir novamente as suas séries favoritas com a mesma emoção que da primeira vez. Com a nossa extraordinária qualidade de imagem, você também vai querer descobrir detalhes mais impressionantes que você jamais viu – ótima para maratonar.”

Agora basta clicar em “NEXT” e vai aparecer uma tela escrito o seguinte: “Escolheu a série que você gostaria de esquecer? Ótimo. Você será guiado para fazer a auto hipnose. Coloque seus fones de ouvido e tenha certeza que não será interrompido. A hipnose precisa seguir sem interrupções para funcionar”.

Eles também avisam que você precisa ter 18 anos ou mais para participar da “brincadeira”.

Ao clicar no botão “START HYPNOSIS” já fique sabendo que o processo dura cerca de 23 minutos. Em seguida uma espiral meio estranha vai aparecer e você já estará participando da sua hipnose para esquecer sua série favorita.

E, bem, caso você se sinta desconfortável, dá para parar a sessão a qualquer momento.

E é bom lembrar: você pode acabar dormindo no meio, por isso não adianta você estar apenas relaxada, existe a necessidade de se concentrar no que está sendo dito. E mesmo assim, a hipnose pode não funcionar com você, mas sua amiga conseguir, é tudo uma questão de concentração e realmente seguir o que está sendo dito, e eles pedem para apenas assistir o show no dia seguinte, assim o efeito funciona melhor.

Se você não quiser se arriscar, ou simplesmente não está a fim de tentar agora, mas quer muito saber o que acontece, existe um vídeo de uma mulher apaixonada por “Game of Thrones” que foi hipnotizada e esqueceu tudo sobre a série.

Olha só!

Nós tentamos e não conseguimos, mas pode ter sido por conta do ambiente não ser silencioso ou a falta de concentração, que não foi seguido. Vale a pena tentar para ver o que acontece.