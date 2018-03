A história da modelo russa Ekaterina Stetsyuk está deixando o mundo de cabelo em pé, e não é para menos. Desesperada para fugir de um estupro, a moça de 22 anos pulou do sexto andar de um hotel, quebrando a coluna. O caso aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes.

Por sorte, ela sobreviveu, mas agora encontra-se sob custódia policial. Isso porque o homem que estava com Ekaterina no quarto – um empresário americano – alega que foi ela quem o atacou. Detalhe: esse homem não havia prestado queixa alguma e foi pego tentando fugir dos Emirados Árabes. Somente ao ser capturado e interrogado ele resolveu fazer a denúncia contra a modelo.

Para difamar a moça, o empresário também alega que ela trabalha como acompanhante de luxo. Obviamente isso não importa, mas, como não poderia deixar de ser, está sendo usado contra ela. Outros detalhes do caso, incluindo o nome do agressor, permanecem em sigilo.

Atualmente, Ekaterina está internada no hospital e aguarda para passar por uma cirurgia. O desfecho do caso só vai acontecer a partir do momento em que ela estiver plenamente apta a responder as acusações.