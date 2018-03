O Departamento de Meteorologia de Darwin, na Austrália, já havia informado seus cidadãos de que um ciclone, que ganhou o nome de Marcus, chegaria ao mar da região no último domingo (18).

Coincidentemente, a data era a mesma em que o casal Stephanie Hill e Joel Pavy, juntos desde os 16 anos de idade, havia escolhido para realizar sua cerimônia de casamento.

Aí, você deve pensar que a decisão mais sensata seria a de adiar a comemoração, certo? Errado. É que mesmo com o mau tempo, e o ciclone declarado como um dos piores desde 1974 (quando o “Tracy” atingiu o local), eles optaram por manter o casório.

“Eu tive que mandar mensagens para todos os nossos convidados naquela manhã, para avisá-los de que o casamento iria acontecer mesmo assim. Eu estava preocupada que algumas pessoas que contratamos fossem cancelar com a gente, mas o cabeleireiro e o DJ não tiveram problemas com o clima e se viraram para fazer o trabalho” falou Stephanie, em tradução livre, ao Buzzfeed.

Vento, chuva e algumas árvores caídas no meio do caminho também não atrapalharam os planos do casal, que contratou o fotógrafo George Fragopoulos para registrar o cenário, um tanto quanto apocalíptico. George disse, também ao Buzzfeed, que, mesmo tendo fotografado casamentos em Darwin desde 2009, nunca havia presenciado um que fosse tão autêntico – ele contou que, antes de sair de casa, teve de remover uma árvore que havia caído na estrada que o levaria para a festa.

O mais legal é que a combinação ciclone + fotógrafo talentoso fez dos cliques de George, realizados em um parque próximo do local da celebração, uma verdadeira obra de arte. As fotos do casamento de Stephanie e Joel parecem até montagem de tão lindas!

“Acredito que Joel e Stephanie estavam mais estressados sobre os convidados do que qualquer outra coisa, mas à medida que o dia foi passando as coisas melhoraram, e ver todos, com exceção de alguns de seus convidados na cerimônia, os deixou muito felizes”, completou o fotógrafo. Ah! Os dois aproveitaram o dia, também, para anunciar que a gravidez de Stephanie, que espera um menino!

Mais trabalhos incríveis como esse, podem ser encontrados no site oficial de George.