Quem foi que disse que o Dia Dos Namorados não é um bom momento para refletir? Os usuários do Twitter escolheram exatamente o dia mais romântico do ano para avaliar o porquê de não estarem comprando presentes ou combinando saídas com alguém especial.

Assim surgiu a tag #NãoToNamorandoPq e uma resposta é melhor que a outra, não tem como pelo menos não se identificar um pouco com as respostas dadas, ou pelo menos rir de algumas delas.

Olha só algumas das melhores respostas:

#NaoToNamorandoPq ainda não achei ninguém que mereça esse bb tão maravilhoso que sou eu pic.twitter.com/KZSoip7qBh — s (@kardgs) June 11, 2018

#NaoToNamorandoPq Ian somerhalder e Nick Bateman moram longe.. ✨ — SAVE LUCIFER✨ (@shineshalder) June 12, 2018

#NaoToNamorandoPq só os comprometidos se interessam por mim então se não for pra ser só meu nem quero pic.twitter.com/9jQShH5TaF — 🍎 Hoje eu sou a Lupita 🍇 (@RaquelMBarreto_) June 12, 2018

#NaoToNamorandoPq quando a conversa tá boa

eu pic.twitter.com/T0mwgdBF3T — Brunno Lima (@Brrun0_0) June 11, 2018

#NaoToNamorandoPq Falta de reciprocidade

Falta de dinheiro

Falta de paciência

Sou feio pic.twitter.com/wKdF0e5e48 — João Vítor (@GrantD566) June 11, 2018

#NaoToNamorandoPq ninguém merece tanta felicidade assim não pic.twitter.com/joqGAM0LTt — Mi Rocha (@milenarocha_s2) June 11, 2018

#NaoToNamorandoPq meu único relacionamento sério é com a bebida — BDAD (@vulgo_bdad) June 11, 2018

#NaoToNamorandoPq

Quando alguém começa a gostar de mim/// quando eu começo a gostar de alguém pic.twitter.com/kXFLPLncL5 — 〽altta #FuriaSDV👿🔥 (@JoiiceMaltta) June 11, 2018

#NaoToNamorandoPq sou uma ranger…Rangers não namoraaa,vai que do nada acontece uma Invasão pic.twitter.com/r7VqJ4vx8I — PQP #FuriaSdv😈🔥 (@tikipokemon) June 11, 2018

#NaoToNamorandoPq Minha mãe não deixa. — Ceifadora Líder ❤️🖤 (@PeresPaulinha) June 11, 2018