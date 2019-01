Netflix vai permitir que você compartilhe o que vê pelo stories do Insta

Na noite da última terça-feira (22), alguns usuários de smartphones com sistema iOS já puderam começar a usufruir da mais nova ferramenta de compartilhamento da Netflix. Agora, ao utilizar o aplicativo da plataforma no celular ou tablet, será possível compartilhar com os seguidores, diretamente pelo stories do Instagram, aquilo que você anda assistindo.

Qualquer produção presente no catálogo da Netflix poderá ser compartilhada no Insta, e virá acompanhada por um link que redirecionará o usuário para o aplicativo. A função se assemelha bastante àquela existente em outros apps que já contam com o serviço, como o Spotify e o Shazam. Assim como acontece com fotos e vídeos publicados no stories, o post também ficará disponível para visualização apenas pelo período de 24 horas.

Para postar no stories seus filmes e séries favoritos, basta acessar o aplicativo da Netflix, selecionar um título e clicar no botão “compartilhe”, localizado à direita da tela:

A novidade, por enquanto, não está disponível para aparelhos com sistema Android, mas a ideia é que em breve o serviço atinja todos os usuários de ambos os apps. Quem tem um celular Android, hoje em dia, já consegue enviar links de filmes e séries da Netflix de maneira mais limitada, por meio de mensagens diretas para outros perfis específicos.