A advogada carioca Carolina Sodré se define como uma pessoa romântica, que desde criança sonhava com o dia do seu casamento: “Eu sou muito ‘Disney’. Eu pensava em casar com um príncipe, num cavalo branco, num castelo, que nem toda menina sonhadora”, diz, em entrevista ao MdeMulher.

Já depois de adulta, ela começou a enxergar o casamento como algo não tão necessário em sua vida, mas sempre se lembrava de algumas conversas que tinha com a avó, em momentos de dúvida: “Eu falava: ‘ai, vó, como a gente sabe se alguém é ‘o cara’? E ela respondia: ‘olha, minha filha, não se preocupe. Quando é o cara, a gente simplesmente sabe”, conta Carol.

No caso, demorou algum tempo até que ela percebesse que o atual marido, o economista manauara Igor de Castro era, de fato, “o cara”. Os dois se conheceram em 2013, em Manaus (onde Carol mora desde a adolescência), em uma festa de um amigo em comum e, definitivamente, não foi amor à primeira vista.

Era uma vez…

Na época Carolina, que havia saído de um relacionamento longo e traumatizante, não estava à procura de nada sério – e o mesmo valia para Igor, que curtia a vida de solteiro quando conheceu Carol. Conversa vai, conversa vem, foi por conta de um gesto atencioso (e fofo) de Igor que a moça começou a vê-lo com outros olhos:

“A gente ficou muito tempo conversando, e atrás dele tinha um daqueles letreiros de propaganda – eu tenho fotossensibilidade. Eu já estava fechando o meu olho conversando com ele, toda incomodada. Aí, ele foi lá e tirou o negócio da tomada, para parar de me encher o saco, sabe? E eu gostei daquilo. Eu, que não estava dando a mínima para ele, comecei a conversar de verdade”, revela.

Demorou cerca de um mês – marcado pela insistência de Igor, que fazia questão de estar presente em todos os lugares que Carol frequentava – para que a moça percebesse que, apesar de algumas diferenças, os dois tinham em comum coisas suficientes para engatar um namoro.

Igor e Carol, em Búzios, no grande dia Igor e Carol, em Búzios, no grande dia

Um ano depois, em uma viagem aos Estados Unidos, Igor abriu o coração em frente ao castelo da Cinderela (!), na Disney, e falou para Carol que ela era a mulher da sua vida – ela, consequentemente, já tinha confirmado a tese dita por sua avó alguns anos antes.

O pedido de casamento oficial só chegou cerca de dez meses após aquele episódio (em dezembro de 2015), mas também teve um quê de conto de fadas, além de resultar em uma decisão importante:

“O Igor me pediu em casamento na praia, e o mar é a coisa que mais me acalma no mundo, assim. Então, uma coisa casou com a outra. Eu falei: ‘ a gente tem que casar na praia!’. Quando eu estou na praia, pode cair um meteoro do meu lado que nada me perturba, sabe? Tipo assim, eu sei que eu vou estar calma”, desabafa Carolina.

Filha-madrinha:

Após definirem o local do casamento (que seria em Búzios, no Rio de Janeiro), o casal teve uma ideia surpreendente: para retribuir tudo que sua mãe, a bióloga Angela Sodré já havia feito pela filha Carol, os noivos decidiram fazer uma surpresa, organizar (e realizar) um casamento para Angela, que seria no mesmo dia e local que o de Carolina.

Explicamos: Angela, na época, vivia em união estável com o administrador José Nelson, com quem já mantém um relacionamento há dez anos. Mas os dois, mesmo sendo um casal dos mais parceiros, não tinham celebrado nada, até então. Antes de José Nelson, ela havia sido casada com o pai de Carol e de seus três irmãos, mas o casamento não terminou bem, chegando ao fim 20 anos depois.

“A gente começou a planejar o casamento um ano e meio antes, assim, e ele foi pensado já com a surpresa. A gente queria fazer a surpresa desde o início. Desde que ele me fez o pedido, e a gente estava ali, surgiu a questão: ‘a gente já vai estar pagando todo o casamento, por que não casar a mamãe também?'”, lembra Carol que, ao contar a ideia para José Nelson, recebeu o “sim”do padrasto no ato.

E lá foi Carolina, meio fada-madrinha da mãe, organizar um casamento duplo, sem que Angela desconfiasse de nada. Carol, que assumiu estar mais ansiosa no dia com a surpresa da mãe do que com o próprio casamento, conta que, entre os maiores desafios, estava o de esconder de Angela tudo o que estava prestes a acontecer – já que ela, como boa mãe, fazia questão de ajudar nos preparativos da cerimônia, mas era “banida” pela filha.

E viveram felizes para sempre:

O grande dia chegou, em abril do ano passado, e Angela só ficou sabendo que dividiria o altar com a filha naquele momento. José, com uma plaquinha dizendo “Chica, quer casar comigo?”, arrancou suspiros dos convidados e, como já era de se esperar, o “aceito” da mulher.

José Nelson e a famigerada plaquinha José Nelson e a famigerada plaquinha

“A mamãe ficou em êxtase. Na hora ela pulava e chorava e gritou e, enfim, casou. Só foi cair a ficha dela acho que um mês depois [do casamento], e até hoje ela chora quando se lembra. Eu me senti muito honrada de poder conseguir usar o nosso casamento, usar toda a estrutura que a gente já tinha ali, para fazer mais um casal feliz.Eles já viviam em união estável, mas não tinham feito a cerimônia, recebido a benção, e isso é muito importante. Toda a família estava lá, todo mundo consagrou, foi muito especial”, relembra Carol.

Carol, Igor e a equipe de fotografia contratada para registrar a cerimônia fizeram mais uma surpresa para Angela e José, presenteando o novo casal com uma sessão de fotos pós-casamento, para que os pombinhos – que adoraram participar do ensaio – guardassem as imagens como recordação.

Olha só a carinha de felicidade da Angela ao ser pedida em casamento! Olha só a carinha de felicidade da Angela ao ser pedida em casamento!

Por mais que Angela, após o casamento, tenha questionado a decisão de Carol (por um momento, a mãe achou que pudesse “roubar” o espaço da filha como noiva), a moça hoje se orgulha de ter compartilhado os instantes mais importantes de sua vida com a mãe, e se derrete ao falar sobre Angela e José:

“O relacionamento deles é admirado por todos. Eles se respeitam muito, um coloca o outro pra cima, sabe? Eles são supercarinhosos um com o outro, eles se completam. E é muito legal buscar essa harmonia no relacionamento – respeitando, se completando e conseguindo fazer o outro feliz. Então, desde o início a gente sempre se espelhou muito neles, e os nossos amigos também. Eles são muito fofos juntos”, finaliza ela.

Não teve cavalo branco ou príncipe encantado, mas a história de Carol, Igor, Angela e José, que fez a família se unir ainda mais, com certeza daria um bom conto de fadas da Disney.

Felicidades ao casal! Felicidades ao casal!

Fim!