Nova funcionalidade do WhatsApp dificulta a vida de quem envia fake news

A propagação de notícias falsas é um problema sério em qualquer contexto e se torna ainda mais alarmante em ano de eleição. Não é de hoje que os gigantes da tecnologia vem tentando dificultar a vida de quem espalha fake news e uma recém lançada funcionalidade do WhatsApp também segue essa linha.

Sabe quando alguém fica enviando textos com ~notícias~ chocantes, fingindo que escreveu aquela mensagem quando, na verdade, apenas a encaminhou para todos os contatos? A mais recente novidade do Whats visa dificultar a vida desse cidadão no mínimo inconveniente.

A partir de agora, a gente vai finalmente saber quando uma mensagem foi encaminhada. No topo do texto vai aparecer um aviso, desse jeito:

–

Já estava mais do que na hora de essa atualização acontecer, né? Com certeza ela não vai frear completamente quem corre para ~avisar~ todo mundo sobre algum escândalo falso, mas, ao menos, vai deixar as coisas um pouco mais claras. A atualização já está disponível para Android e iOS.