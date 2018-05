Novidade do Instagram promete mudar seu jeito de mandar DM

É um fato que o Instagram é uma das redes sociais mais legais, e o melhor aplicativo de paquera (sim!) que existe. Agora um novo recurso vai dar um upgrade na hora de mandar uma DM para o contatinho: videochamada.

Atualmente o recurso está em fase de testes, mas de acordo com o Instagram, será lançado mundialmente em breve. Para fazer a videochamada, basta entrar no campo de direct message e clicar no ícone de câmera que vai aparecer no topo da tela.

Além da videochamada entre duas pessoas, vai ser possível fazer chamadas em grupo, com três ou mais amigos. É só clicar no ícone de aviãozinho de papel, e então selecionar os participantes desse papo.

Dá para minimizar a janela do videochat e navegar pelo Instagram enquanto conversa. Ótimo recurso para fazer resenha daquela festa ou comentar aquele bafão ilustrado, certo?