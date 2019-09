Novo iPhone 11, da Apple, tem câmera tripla e visual bem esquisito

A Apple anunciou nesta terça-feira (10) o novo iPhone 11 durante um evento realizado em Cupertino, nos Estados Unidos. A nova linha do famoso celular vem com visual repaginado e tem de duas a três câmeras traseiras, dependendo da versão. Isso deu ao aparelho um visual meio esquisito.

Seis novas cores fazem parte da coleção (vermelho, preto, amarelo, branco, lilás e verde). As câmeras possuem 12mp, filmam em 4K e conseguem capturar ainda mais detalhes em suas fotografias, com o sistema ultra wide. Além disso, o dispositivo tem um modo noturno, que facilitará o registro de fotos em ambientes escuros.

O novo aparelho possui três versões: o iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, sendo todas elas substitutas dos atuais smartphones vendidos pela empresa (iPhone XR, Xs e Xs Max).

Veja o design dos novos modelos:

O celular com a terceira câmera é do modelo Pro, que traz um zoom ainda mais preciso. Durante o evento, a Apple disse que a intenção é dar a possibilidade para cada usuário registrar apenas o rosto de uma pessoa ou um cenário completo com perfeição.

Os preços dos novos iPhones variam de acordo com o tamanho da tela e do armazenamento do aparelho. Nos Estados Unidos, o modelo mais barato custa 699 dólares e o mais caro 1099 dólares. Isso seria aqui no Brasil um valor, aproximadamente, de 3 mil reais pelo mais simples e 4,8 mil reais pelo mais avançado.

Outras novidades

Além de tudo isso, a Apple anunciou diversos lançamentos (e atualizações) bacanas. Dentre os destaques, temos o novo Apple Watch Série 5, com recursos inéditos e um novo sistema de economia economia de bateria; o iPad Geração 7, com maior ângulo de visão e processador mais veloz; o Apple Arcade, nova plataforma de criação de jogos; e o Apple TV+ que será lançado oficialmente no dia 1º de novembro – e isso inclui o Brasil, custando apenas 9,90 reais!

O diretor da empresa Tim Cook ainda deu um belo presente aos fãs dos aparelhos da maçã: quem comprar novos iPhones ganhará um ano de acesso gratuito à nova plataforma de streaming.