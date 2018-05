Novo lounge da Air France no aeroporto Charles de Gaulle vale a visita

Cor, luz, forma e voilà! O design tem o poder de transformar qualquer ambiente em um lugar mágico, que provoca ou relaxa os sentidos. No Aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, todas essas premissas se cruzaram no novo lounge da Air France, embalado com muito design assinado.

Iluminação suave e bar com opções detox: uma boa pedida para desestressar enquanto se espera o próximo voo.

O ponto de partida foi o estilo de vida francês, elegante e discreto, que reuniu no décor assinaturas de peso no mobiliário, com poltronas de Fritz Hansen, da linha Couvé, da Andreu World, e modelo Oscar, de Walter Knoll, além de luminárias criadas por Philippe Starck e Noé Duchaufour para a Petite Friture.

O resultado é um conjunto moderno, com um toque leve e divertido, numa referência suave ao clima de boudoir graças à escolha de cores com personalidade, como azul e amarelo. Na entrada da sala vip, no hall do spa e na área de relaxamento, um toque high-tech: duas start-ups, a Tetro e a Superbien, criaram uma instalação de arte digital em 3D.

No centro da área de estar, uma obra digital tridimensional, que muda de cor e forma ao longo do dia, recebe os visitantes.

A gastronomia e a beleza têm lugar de destaque. Um spa da Clarins, inspirado nos espaços de banho dos palácios franceses, e um restaurante, com o melhor da cozinha francesa, completam a experiência. “O bem-estar é o fio condutor do projeto”, explica Laurence Garnier-Plat, responsável pelo desenvolvimento das salas. “A ideia é oferecer uma experiência digital imersiva sobre o prazer de viajar”.

